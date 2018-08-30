美股最長牛市剎不住車 但這個關鍵指標已在發出警示信號

近期，美股創下有史以來最漫長牛市。自 2009 年 3 月美股見底回升以來，標普 500 指數漲幅超過 3 倍，而同期，A 股的滬深 300 指數漲幅只有 55% 左右。

摩根士丹利表示，雖然美股呈現普漲局面，但關鍵指標已發出警示信號。

美股的牛市還能持續多久?

為了證明當前的牛市尚未失去動力，許多投資者指出標準普爾 500 指數的累計上漲 / 下跌線（A/D 曲線）可作為觀測美股動能的指標。該指標衡量的是股票每日漲跌的數量。

如果 A/D 曲線為負數，那就意味著更多的股票下跌而不是上漲。如果是 A/D 曲線為正數，則意味著更多股票在上漲。

將 A/D 值累計，我們得到如下累計 A/D 曲線。2017-2018 年期間，美股整體上漲動能良好，累計 A/D 曲線持續上升。

Bespoke Investment Group 表示，與 1999-2000 期間科技股獨漲的局面不同， 2017-2018 期間美股是科技公司和許多其他公司股票的上漲，呈現普漲局面。

關鍵指標發出警示信號

然而，摩根士丹利的麥克爾 • 威爾遜向市場預警，如果將創下新高的股票以及高於 200 日行動均線的股票作為指標，他們在美股中所占的比例均有所下降。

更令人擔憂的是，本次牛市中，走勢好的股票變得更加集中。

標準普爾 500 指數中前五大公司的市值占總標準普爾 500 指數的百分比如下圖，這一比例在這兩年持續上升：

根據麥克爾 • 威爾遜的說法，如果沒有亞馬遜、微軟和蘋果，標準普爾 500 指數就不會突破最近的紀錄高點。

下面是他跟蹤標準普爾 500 指數與排除這三支股票的標準普爾 500 指數表現的圖表:

從圖中，可以觀測到，兩線之間的間距開始加大，亞馬遜、微軟、蘋果對於標普 500 指數的影響加強。

美林銀行的數據也證實了市場的集中度。五大巨頭 FAAMG 的股票 (Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌) 的總市值幾乎相當於標準普爾 500 指數中市值最小的 283 家公司的總市值。

截止 8 月 28 日，蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌和 Facebook 的市值分別為 10611、9427、8455、8667、5089 億美元，這其中蘋果、亞馬遜、谷歌的中報創出佳績。

市場對於科技龍頭企業更加親睞，對於投資者，也需警惕市場風險。美林觀測到，近幾個月，流入以科技股領域的資金已有所放緩。