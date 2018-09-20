市值一日翻倍的大麻商Tilray 目標1000億美元？

自今年 7 月就上市 (IPO) 的醫療大麻生產商 Tilray (TRLY-US) 執行長 Brendan Kennedy 週二在接受訪問時表示，製藥開始考慮與大麻公司合作，作為與迅速發展的大麻產業做「對沖」。

Kennedy 受訪時表示，大麻是處方止痛藥、處方鴉片類藥物的替代品，認為製藥公司的投資者必須對大麻做出對沖。同時，他也呼籲酒精生產商也因如此行，如 Constellation (STZ-US)，也已經開始大量投資於大麻。

週二，在美國緝毒局 DEA 表示允許加拿大大麻種植者將其產品運往美國進行醫學研究後，Tilray 股價飆升 29% 至 52 週新高。

據了解，Tilray 共 7600 萬流動股當中，有 5800 萬股是由 Kennedy 的 Privateer Holdings 所持有，而股票也自上市以來翻了 10 倍之多，而其 Class 1 股如算在內，持有將近 7500 萬股價值高達 150 億美元左右。

同時，據官網指出，著名投資人 Peter Thiel 的基金也於 2014 年 12 月第 3 輪 (series B) 募資投資了 Privateer，此股份價值應落在 10 億美元水位。

Tilray 股價週三 (19 日) 一度上漲至 300 美元水位，市值超過 250 億美元，但最後跌至 214.06 美元收盤，整天收盤價上漲 38.12%，但盤後有繼續跌 6.44% 來到 200.27 美元。

Tilray 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

分析指出，Tilray 因在外流動股數過少，導致空頭軋空 (Short Squeeze)，大幅增加了其波動性，也使放空成本大幅提升。而軋空也導致股價會短期間內大起大落，週三的大約 7 次轉折點也顯示了此現象。

Citron 看貶 Tilray 股 / 圖：推特

Citron Research 週三對 Tilray 發布了「看空」的看法，認為此股的漲幅「無法理解」。

Citron 看貶 Tilray 股 / 圖：推特

同時，Tilray 市值也高於大麻領導者 Canopy Growth (CGC-US) 的大約 150 億美元市值，另眾人難以理解。

Kennedy 的版圖從烏拉圭至加拿大，認為今年 10 月份可再納入一個國家市場。目前 Tilray 投資於葡萄牙，希望藉此導入歐盟市場。

今年 3 月，Tilray 與諾華 (NVS-US) 的一個部門 Sandoz 組成了一個戰略聯盟，專門從事學名藥，幫助諾華建立這種對沖。作為回報，諾華將幫助 Tilray 共同營銷並共同開發其產品。

被問到是否願意與全球酒水巨頭 InBev 合作時，Kennedy 不削的表示，目標是主導這 1500 億美元的市場，而不僅僅是合作而已。