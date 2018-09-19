散戶對美團點評興致寥寥 阿里自研AI晶片明年面市

熱點新聞

• 阿里雲技術升級：發布飛天 2.0 操作系統，可滿足百億級設備計算需求

飛天 2.0 系統兼備輕計算和超級計算能力，相比上一代雲端運算操作系統的升級包括秒級啟動 ECI、雲上超算集群的全場景覆蓋、支持 IPv6 等多個方面。

• 美團點評暗盤盤初漲 3%，明日在港交所上市

美團點評暗盤盤初漲 3% 報逾 71 港元。美團將於明日正式在港交所上市，成第二家同股不同權公司。此前消息顯示，雖然資本大佬和國際基金紛紛認購美團點評，但散戶興致寥寥，市場反應不及預期。

• 阿里達摩院張建鋒：阿里自研 AI 晶片明年面市

達摩院首席技術官張建鋒透露，達摩院成立一年以來，已形成以機器智能、數據計算、機器人、金融科技與 X（量子、人工智慧）為核心的研發布局。平頭哥晶片公司明年 4 月將發布第一款 AI 自研晶片，最終將實現獨立運作、自負盈虧。

• 在美 IPO 擬籌資額減半？騰訊音樂回應稱「消息不實」

此前有報導稱，騰訊音樂娛樂集團計劃於 9 月底啟動在美國上市前推介，並於 10 月上市，計劃融資 30 億美元至 40 億美元。不過此後，騰訊音樂對全天候科技表示，路透社有關「騰訊音樂融資減半」的情況不實。

• 流媒體的又一次「大捷」：艾美獎奈飛與 HBO 旗鼓相當

奈飛與 HBO 平起平坐，在本屆艾美獎中均獲得了 23 個獎項，奈飛也首次打破 HBO 連續 17 年稱王的紀錄。未來，流媒體將逐步動搖傳統電視公司的支配地位。

• 騰訊吃雞遊戲將全面下架？騰訊回應：謠言

周三，有消息稱，騰訊旗下《絕地求生：刺激戰場》、《絕地求生：全軍出擊》兩款吃雞遊戲拿不到版號已成定局，並在未來會被勒令全面下架，而騰訊已在秘密研發其他吃雞類遊戲。針對這一消息，騰訊方面向全天候科技表示：「（這是）謠言。」

• 馬雲布道「新製造」： 不擁抱新製造業的企業，就如同盲人開車

在布道「新零售」一年多後，馬雲頻繁再推新理念——「新製造」。他認為，新製造將會重新定義製造業，重新定義供應鏈、商業服務、營運等，這是一場思想革命和技術革命。

• 馬雲賜名！阿里成立獨立晶片公司——平頭哥

周三，阿里宣布成立獨立晶片企業「平頭哥半導體有限公司」，該公司由中天微與達摩院晶片團隊整合而成。和達摩院一樣，平頭哥的目標也是最終獨立化運作，在前期由阿里巴巴集團給予足夠的投入和支持，運行數年後形成盈利能力，最終成長為一家自負盈虧的企業。

• 美團公布配售結果：國際部分多發 10%

美團 9 月 19 日公布全球發行配售結果，國際發售部分獲大幅超額認購，最終向國際發售部分的股數定為 5.28 億股，相當於原定數量的 110%。

• 騰訊連續九個交易日庫藏股

騰訊控股再度耗資 3876 萬港元庫藏股 12 萬股，為連續第 9 日出手庫藏股，累計斥資逾 3 億港元。

投研觀點

• 華爾街確信：特斯拉今年將不得不融資

摩根士丹利分析師亞當 · 喬納斯預計，特斯拉將在今年第第四季通過股權增發的方式融資 25 億美元。該分析師認為，特斯拉作為獨立實體的地位正遭到挑戰，未來將需要一位外來合作夥伴來滿足資金需求。

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