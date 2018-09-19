美團發行價每股69港元接近區間上限 蔚來被空頭高度關注

熱點新聞

· 美團點評發行價每股 69 港元，接近區間上限

美團點評將香港 IPO 發行價定在每股 69 港元，接近招股價區間 [60，72] 港元上限，計劃在香港凈融資 326 億港元。預計將於 9 月 20 日上市交易。據華爾街見聞見智研究所計算，按照 69 港元 / 股的發行價，考慮期權池的因素，美團的估值定價最終為 524 億美元(約合 4112.16 億港元); 如果剔除期權池的因素，美團的估值最終為 482.81 億美元(或 3788.97 億美元)。

· 特斯拉和馬斯克面臨美刑事犯罪調查，特斯拉短線跌近 6%

特斯拉公司和 CEO 馬斯克正因與私有化相關的聲明，接受美國司法部的刑事犯罪調查，與此同時，美國證券監管部門對這一事件的民事調查也在進行。消息傳出後，特斯拉股價短線跌近 6%，最低觸及 275.50 美元。

· 庫克為貴 iPhone 正名：把你們需要的配件都換了

周二蘋果公司 CEO 庫克為新 iPhone 昂貴的售價正名，他表示，這是我們所生產的最先進的 iPhone，消費者可能需要的配件都被更換了。我們想為每個人製作 iPhone。這是我們的目標，而且我們將推出幾款價格更低廉的手機。

· 騰訊微視上升到 App Store 免費 App 排行榜首位

騰訊微視已排在 App Store 免費 App 排行榜的首位。之前報導稱，微信朋友圈拍攝菜單出現了一個「用微視拍攝」的限時推廣入口，對此，騰訊方面向媒體回應稱，目前影音播放依然有所限制，只有經過微視認證的賬號通過微信分享後才能直接播放。

· 蘋果已向愛爾蘭補繳全部 143 億歐元稅款

9 月 18 日晚間消息，愛爾蘭財政部長表示，蘋果公司已經補繳了全部 143 億歐元的稅款。

· 阿里又看上了打車生意，哈羅單車更名「哈囉出行」

阿里投資的哈羅單車改叫「哈囉出行」，之後不止做共享單車。「今天開始，哈羅就要升級變身成哈囉了，從單車到大出行，而我們也將迎來更艱巨的任務、更宏大的使命和更高難度的挑戰。」公司 CEO 楊磊在一封內部信中說。

投研觀點

· 火鍋帝國海底撈上市前夜：資本的進與家文化的退

海底撈將於 26 日上市。沉甸甸的光環背後，張勇的焦慮或許從來沒有離開過。憂患之中，張勇通過制度與組織變革渡過了數次危機，海底撈也因此從極具「家文化」的企業變成了一個組織森嚴的火鍋帝國。有觀點認為，如今的海底撈，正在變得越來越「冷酷」，溫情的「家文化」正在逐漸被制度森嚴的現代化公司管理所取代。

一位在海底撈工作過的員工表示：「海底撈不再溫情，張大哥 (指張勇) 也思考過這個問題，只不過一直以來被大家神化罷了」2015 年初在一次採訪中，當問及海底撈的家文化時，張勇也聲稱：「他們把我想象得太好了，我就是個資本家!」

· 備受關注的趣頭條 (QTT.O) 真實估值到底是多少?

美東時間 9 月 17 日，趣頭條跌幅達到 41.08%，截止周二收盤，價格為 9.26 美元，市值 26.2 億美元。與同行業的公司相比，趣頭條目前估值處於合理區間的偏低水平; 從趣頭條所面向的下沉市場來看，五環外的新經濟公司被資本市場所看好; 從趣頭條自身數據來看，按每用戶價值 70 美元計算，趣頭條目前的估值為 43.4 億美元。趣頭條的用戶處於加速增長的趨勢，前景可期。

· 蔚來股價過山車：能否走出特斯拉「魔咒」?

2 蔚來試圖對標的特斯拉，是美國被做空最多的股票之一。在空方看來，蔚來的「未來」或許沒有想象中樂觀。伯恩斯坦的分析師認為，蔚來和特斯拉最大的共同點是「燒錢」，但蔚來的銷量目標難以實現，有證據表明蔚來汽車的預定數量正在下降。預測到 2020 年蔚來的汽車銷量將達到 5 萬輛，在 2025 年達到 16 萬輛，屆時，蔚來汽車仍將處於虧損狀態。

蔚來原來宣傳的所有亮點都會被空頭關注，一旦做不到或者成本超出預期，空頭的機會就來了。現在蔚來的第一個坎就是今年能否交付 1 萬輛。

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