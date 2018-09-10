阿里美股盤前跌逾2% 馬雲此前宣布明年將交棒張勇

受馬雲交棒消息影響，阿里巴巴美股盤前下跌 2%，今日早些時候，馬雲正式宣布明年今日將不再擔任董事局主席，CEO 張勇接任。

周一早盤，阿里巴巴官方微博發布馬雲公開信，其稱明年今日將不再擔任董事局主席改由 CEO 張勇接任。受此消息影響，港股阿里系概念股全線下跌，阿里健康開盤即走低，盤中跌幅一度超 7%。阿里影業也跟隨走低。

在公開信中，馬雲闡述了交棒的理由：

1999 年，和大家一起創辦阿里巴巴的時候，我們矢志建立一家讓中國和世界驕傲的公司，讓公司能夠持久發展 102 年。我們知道誰都不可能陪伴公司 102 年，公司持久發展靠的是治理制度、文化體系和源源不斷的人才梯隊，公司不可能只靠幾個創始人，更何況我深知從能力、精力和體力的角度，任何人都不可能永遠擔任公司的 CEO 和董事長工作。10 年前我們就問自己這個問題，如何保證馬雲離開公司以後，阿里巴巴依然健康發展？我們相信只有建立一套制度，形成一套獨特的文化，培養和鍛煉出一大批人才的接班人體系，才能解開企業傳承發展的難題。為此，這十年來，我們從未停止過努力和實踐。

對於未來其也早有安排：

關於我自己未來的發展，我還有很多美好的夢想。大家知道我是閒不住的人，除了繼續擔任阿里巴巴合夥人和為合夥人組織機製做努力和貢獻外，我想回歸教育，做我熱愛的事情會讓我無比興奮和幸福。再說了，世界那麼大，趁我還年輕，很多事想試試，萬一實現了呢？！我可以向大家承諾的是，阿里從來不只屬於馬雲，但馬雲會永遠屬於阿里。

附馬雲公開信全文：