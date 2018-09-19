DWS：美國企業將更需要中國市場！

中美貿易戰升級，DWS亞太區投資主管Sean Taylor認為，中國內需市場龐大，長遠而言美國公司對中國市場的需求，將更甚於中國企業對美國市場的需求。

中美貿易磨擦已成為環球主要面對的風險，估計在9月紛爭會加劇後，才會達成協議；美國中期選舉亦加大中美磨擦，以至對經濟造成損害。

中美貿易磨擦已壓抑了中國股票市場表現，中國經濟增長或略為減速。不過他認為中國擁有龐大的內需市場，中國的宏觀政策也更好把中國裝備起來，中國股市更加對外開放，A股已獲納入MSCI新興市場指數，但要全面開放則仍要假以時日。他不認，為中國房地產市場存在泡沫，內地樓市已相當穩健和高質素。

貨幣市場方面，他看好美元，因為美歐利率息差擴濶，美國經濟較強勁，歐洲風險較高。新興市場貨幣將會相對疲弱。不過他預期人民幣相對穩定，於2019年9月兌美元會在 7元水平，不會因貿易磨擦而貶值，因為中國仍在推行改革，需要穩定匯率，中國不欲看到匯市投機活動。至2019年第二季末，他預期美國仍會加息3次，每次25點子。而歐元區估計將於2019年下半年才會開展首次加息。

新興市場的股票市場亦是他看好的範疇，因為亞洲的貿易仍強勁增長，公司盈利增長持續第二年上升，估值亦相對較吸引；於2018年流動性仍然正面，雖然近期略有減慢；當地投資者亦相當活躍。這個市場的風險主要是美國息率上揚，美元升值，以及美國貿易政策不確定性和地區政治。雖然短期或受壓於中美貿易爭端，但年底前有望達成協議，區內股票市場將顯得更為吸引。

至於亞洲固定收益市場，他表示同一信貸評級，亞洲本地貨幣的債券收益明顯高於美債。他會推薦房地產、金屬礦產和電訊企業債券。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)