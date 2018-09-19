邑錡新品推出及IC晶片導入 明年業績看俏

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 董事長陳世哲指出，預計第四季將一口氣推出包括 WiFi 的智能家居等 3 款新產品，預估單季營運將為全年高峰，同時也是明年業績成長新動能。隨著新產品推出、ODM 增加億元級客戶及陸續將自有 IC 晶片導入産品，2019 年上半年完成導入三款晶片下，法人估，邑錡今年營收將會比去年成長，明年業績可望大幅增加。邑錡旗下自有品牌 Brinno 搶搭年底全球消費電子銷售旺季，包括縮時攝影專業型 TLC 2000 系列 10 月上市、應用於智慧家庭監控的高階數位電子貓眼 10 月推出、以及周邊產品 ATH-2000 防水電能盒 11 月推出等新品已接連啟動產品上市計畫，可望於第四季陸續銷售放量。



以今年前 8 月來看，自有品牌 OBM 跟創新 ODM 比重為 38% 比 62%，產品毛利率分別為 45% 及 35%。



陳世哲表示，隨著物聯網 (IoT) 技術的成熟，邑錡近兩年持續導入縮時攝影及數位電子貓眼等產品連網技術整合，同時有效滿足長效電池續航力之需求，其中智能家居的數位電子貓眼預計第四季推出，定價為 259-299 美元，銷售地區以日本及韓國以外全球市場，預計明年佔自有品牌營收比重將由今年 4-5% 提升至 20-30%，隨著全球智慧家庭監控市場規模擴大銷售可望同步攀升。



此外，今年新推出的縮時攝影專業型 TLC 2000 系列，較上一代熱賣的 TLC 200Pro 在體積上縮小 50%；第三季推出周邊產品 ATH-2000 防水電能盒，可任意搭配 Brinno 品牌旗下 TLC 系列新舊各款縮時攝影產品，展延電池續航力長達一年或以上，解決戶外工程需頻繁更換電池痛點，有助於帶動 Brinno 品牌產品銷售表現。



陳世哲說，在開拓 Brinno 產品多角化銷售策略上，除持續擴大縮時攝影應用範疇，包括進入視覺藝術創作、盆栽創作、交通監控等領域，另一方面，為豐富 Brinno 品牌於家庭監控市場產品線，今年第二季陸續推出中、高階 SHC 系列數位元電子貓眼產品，高階版具備 Wifi 連網功能、6 個月長效電池續航力，達 3000 次啟動、正面清晰的訪客影像，且無需透過另外線路安裝，消費者可輕鬆 DIY 架接於傳統大門上的貓眼，具有絕佳的隱密性，訪客不易查覺，有效達到居家安全的智慧監控。



邑錡已於 9、10 月落實在全球知名眾籌平臺 Indiegogo 產品上市前的預售暖身，提升新品上市前在全球曝光與行銷推廣宣傳力度，看好 Brinno 品牌數位電子貓眼銷售，有望隨著全球智慧家庭監控市場規模擴大而同步攀升。



在創新 ODM 業務部分，陳世哲表示，經過 2-3 年的耕耘，除了 Vernier 年營收貢獻億元以上的客戶外，今年也加入第二家億元級下單量的美系客戶，將是明年成長動能。



陳世哲指出，2017 年已著手規劃自有縮時攝影 IC 設計晶片，預計從今年第四季度陸續將自有 IC 晶片導入産品，目標於 2019 年上半年完成導入低、中、高階三款晶片，除可加速縮短 Brinno 品牌新品研發時程，並有助於下降產品生產成本，創造 Brinno 品牌更有利之市場競爭條件，帶領 Brinno 品牌走向下一個 10 年，挹注未來營運更上層樓。