湖中廠遭假扣押 清惠表示 與銀行債務協商、尋求私募挹注資金

光電玻璃加工廠清惠 (5259) 於 2015 年 6 月 16 日所發行 3 億有擔保可轉換公司債，於今年 6 月 19 日到期，連年處於持續虧損狀態中，致使該筆有擔保可轉債無力償還，所提供擔保品湖中廠廠房土地遭假扣押。清惠表示，湖中廠生產線已整合到成功廠，並無生產線，不影響公司營運，目前正與銀行協商還款計劃，並尋求私募應募人投入長期資金以因應資金需求。清惠主要業務為光電玻璃切割、研磨、化學強化等，主要客戶為國內觸控面板廠、LCD 面板廠，惟因觸控保護玻璃、IPS 玻璃加工業需求銳減，大陸紅色供應鏈競爭，2013 年以來連續虧虧損，每股淨值剩下 0.36 元。



清惠除了由第一銀擔任保證銀行 3 億元有擔保可轉換公司債之外，其他銀行債務分別 1.1 億元以及 3 千萬元，合計負債總額約 4.4 億元，當初以湖中廠作為擔保品發行 3 億元可轉換公司債，已把產線遷至成功廠，此次銀行假扣押動作並不影響生產。