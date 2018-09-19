邑錡新產品+擴充電能啟動上市 期增進OBM產品市占

縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 今年下半年新產品陸續上市銷售，旗下自有品牌 Brinno 搶搭年底全球消費電子銷售旺季，包括縮時攝影專業型系列、應用於智慧家庭監控高階數位電子貓眼、以及周邊產品防水電能盒等新品，已接連啟動產品上市計畫，可望於第 4 季陸續銷售放量。

邑錡前 8 月營收為 3.14 億元，年減 13.1%，公司期望新產品推出帶動第 4 季營收的成長。

過去邑錡的自有品牌 Brinno 縮時相機產品一度有高達 80% 集中於建築工程拍攝使用。該公司仍持續完善齊全的產品線布局、積極開拓不同銷售領域之多角化策略，有助於帶動自有品牌 OBM 業務於今年下半年起展現更為明顯的營運成長動能，持續壯大 Brinno 品牌於全球市占率表現。

邑錡指出，隨著物聯網 (IoT) 技術的成熟，邑錡成功於近兩年持續導入縮時攝影及數位電子貓眼等產品連網技術整合，同時有效滿足長效電池續航力之需求。其中，今年新推出的縮時攝影專業型系列，較上一代熱賣產品在體積上縮小 50%，戶外攜帶方便；電池數量減半但提升效益，續航力不打折，仍保持數個月以上無虞。

同時，邑錡新產品在影片規格方面也升級到全高清 (FHD) 解析度，影像色澤自然、線條清晰，夜拍功能也強；在滿足建築工程應用市場方面，針對業者對於縮時攝影產品的防水、防塵、更佳電池續航力等需求，第今季度推出周邊產品防水電能盒，可任意搭配 Brinno 品牌各系列新舊各款縮時攝影產品，展延電池續航力長達一年或以上，解決戶外工程需頻繁更換電池痛點，有助於帶動 Brinno 品牌產品銷售表現。

邑錡在第 2 季營收達 1.18 億元，年增 10%，稅後純益為 1438 萬元，每股稅後純益達 0.69 元，在自有品牌業務新品銷售暢旺以及美元兌台幣匯率走升挹注匯兌收益貢獻，帶動整體獲利表現較第 1 季大幅成長 10.5 倍。邑錡累計上半年合併營收達 2.25 億元，年減 19.6%，稅後淨利為 1558 萬元、年增 86.7%，每股稅後純益達 0.75 元，整體獲利已接近去年全年獲利。