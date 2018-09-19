天價罰單！美國銀行卡公司被罰62億美元

本周二，Visa、萬事達卡和包括摩根大通、花旗銀行在內的信用卡發卡機構同意支付 62 億美元和解金，以了結此前部分美國商戶就信用卡收費對其提起的訴訟。

萬事達卡表示，這個訴訟案的最終和解對雙方來說都是重要的一步，該公司總顧問 Tim Murphy 稱：

「現在我們可以不用再管這件事，而是繼續專注與我們的合作夥伴進行創新，為消費者提供更好的體驗和便利。」

值得注意的是，上次和解時，訴訟中的信用卡公司就已支付了 53 億美元的和解費，因此這次幾家公司只需再支付 9 億美元。其中 Visa 需支付 6 億美元，萬事達卡則需支付 1.08 億美元。

不過 Visa 表示，預計將使用此前存入法院的資金來支付此次和解費，該公司於 6 月 28 日設立了訴訟託管。

萬事達卡也稱，公司在 2018 年第第二季財務報表中已記錄了 2.1 億美元的費用，這筆費用將用於這次和解協議下的財務義務以及其它商業案件相關的預計負債。

此訴訟案最早可追溯至十幾年前，當時許多美國商戶指控 Visa 和萬事達卡不正當操縱信用卡刷卡手續費，並且禁止商戶們向消費者推薦使用其他更便宜的支付手段，而這些舉動都違反了美國聯邦反壟斷法。

雖然在 2012 年，Visa 和萬事達卡曾與商戶達成了 72.5 億美元的和解協議。根據當時的協議，Visa 和萬事達卡將向商戶支付 60 億美元和解金，餘下 12.5 億美元則由發卡銀行支付。不過隨後有部分商戶因政策措施被迫放棄訴訟，和解協議價值也縮減至 57 億美元。

2013 年，原訴訟庭法官批准該項和解協議，這也是美國曆史上最大的反壟斷協議判決。

但在 2016 年，美國聯邦法院又推翻了此前的裁決，法院認為，代表原告方的律師沒有保障所有訴訟商戶的利益，因此判決和解協議無效。另外，美國最高法院在去年也拒絕重啟這項協議。

如今雖然 Visa 和萬事達與美國商戶們達成了最新的和解協議，但也仍然需要得到聯邦法院的批准後才可落實。