邑錡6月營收為今年次高 Q2整體營收季成長10.2%

縮時攝影機大廠邑錡 (7402)6 月合併營收達 4455 萬元，較上月 3853 萬元成長 15.6%。累計第二季合併營收達 1.18 億元，受惠自有品牌 OBM 業務於美洲、歐盟地區銷售表現熱絡，整體營收表現較第一季成長 10.2%。邑錡表示，6 月營收改寫今年營收次高水準，主要受惠 Brinno 品牌於去年推出縮時攝影機搭配專屬配件套裝 BCC200 系列及 SHC 系列數位電子貓眼產品銷售逐步放量，於美洲、歐盟等地區皆取得良好銷售成績；另一方面，創新 ODM 業務短期受主要客戶 Vernier 出貨遞延影響，加上去年第二季旗下雙業務皆為出貨認列高峰，墊高整體營運比較基期。



由於創新 ODM 業務主要客戶經營穩健，全年訂單目標维持不變，可望於 7 月底逐步恢復備貨力道，將有助於帶動整體營運保持良好成長動能。



邑錡進一步表示，今年第二季旗下自有品牌 OBM 業務與創新 ODM 業務營收比重分別為 46%、54%，優於去年同期的 40% 與 60%。隨著高毛利自有品牌 OBM 業務比重的逐步提升，將有助於持續優化整體營運獲利表現。



由於邑錡積極擴大 Brinno 品牌於全球市占率，持續開拓縮時攝影多元利基市場應用領域，新品擁有高清影像畫質、Wi-fi 連網功能、長效電池續航力與手機影片編輯 App 等產品優勢，除已於建築工程應用領域保持高市占率之地位，今年並引領經銷商拓展視覺藝術創作、盆栽創作、交通監控等領域，以期帶動 Brinno 品牌縮時攝影產品銷售表現。



展望 2018 年第三季，邑錡看好自有品牌 Brinno 新品陸續上市、創新 ODM 業務出貨回升等，帶動整體營運保持逐季往上之成長動能。Brinno 品牌已於 6 月底正式推出應用建築工業領域的 ATH-2000 防水電能盒新品，另進一步於第三季推出高階數位電子貓眼產品上市，並計畫同步於全球知名眾籌平台 Indiegogo 做產品上市前預售暖身，提升新品上市前產品曝光與行銷推廣的宣傳效益，有信心創造自有品牌 OBM 業務保持雙位數成長動能。