中保搶攻系統保全成立「智慧系統本部」 下半年客戶數可望戰新高

中保 (9917) 下午舉行法說會，副董事長林建涵指出，看好系統保全市場，中保 8 月組織調整，新成立「智慧系統本部」全力搶攻家庭與企業用戶市場，目前中保無限＋客戶數已突破 5 萬，下半年有機會挑戰新高。中保上半年營收 65.71 億元，年增 2.7%，毛利率 36.84%，營業淨利 12.4 億元，年增 17.2%，營益率 18.87%，稅後淨利 10 億元，EPS 為 2.26 元。



林建涵指出，近幾年中保朝智慧城市佈局，成效逐步顯現，與智慧城市業務相關子公司今年營收成長表現亮眼，包括以停車場管理為主的國雲停車前 8 月營收成長 690%，中保防災成長 273%，其他像是國雲科技年增 34%，以 AED 及健康照護的立偉電子年增 16%。



中保集團營收佔比來看，系統保全仍佔 45% 最多，其次為駐衛保全 16%、智慧城市 15%、物流服務 13%、餐飲服務 5%，其他為 6%；中保預期 2020 年，智慧城市佔比將可突破 20%，餐飲服務也會增加至 8%，而駐衛保全則會下滑至 10% 甚至以下。



林建涵表示，自 2015 年推出中保無限＋後，改變長久以來企業客戶與家庭客戶佔比結構，家庭客戶佔比從 20% 朝 30% 邁進。參考日本市場經驗，日本系統保全市場的家庭用戶滲透率約 4 到 5%，而台灣不到 1%(潛在客戶機會高達 860 萬戶)，而日本商業用戶滲透為 10 到 15%，台灣為 10%。



此外，全球智慧城市 2020 年全球市場規模為 7500 億美元，未來智慧科技將改變民眾生活，智慧城市由封閉獨立變成開放互聯、民眾從被動角色轉為主動參與。



看好智慧城市將成爲下一波產業成長動能，而機電工程是智慧城市的基本架構，今年 8 月中保進行組織調整，除「智慧系統本部」以外，同步新成立「智慧城市本部」，充分展現中興保全的整合能力，整合集團資源，將原有新建築、消防等部門、關係企業台濼控制，與中保無限＋物聯網技術串連，跨入營建業的智慧大樓智慧化工程，主攻機電工程，業務範圍含弱電、消防、電器、空調等，並與相關領域業者策略結盟，共同搶食智慧城市的大餅。



中保今年已陸續承接金額近億的案子，包括平鎮新富果菜市場改建案，承攬金額為 8017 萬元，與林口果菜市場改建案，承攬金額為 6821 萬元，合計近 1.5 億元，未來可帶給中保更大營收與獲利。



中保指出，這幾年中保計畫性調整組織體質，業務方向也逐漸轉型，將經營版圖跨出原有的保全服務，擴大佈局至智慧城市相關產業，以增加新的業務動能，帶進更大營收。