邑錡下半年積極推新產品上市 刺激業績逐季成長

縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 董事長陳世哲今 (10) 在 OTC 出席法人說明會時指出，今年下半年該公司轉有新產品陸續上市銷售，也積極以參加各種展會及活動平台推動自有品牌 Brinno 產品的銷售，有助於產品由企業用走向消費者端的市場開發，刺激業績逐季成長。

陳世哲說，過去自有品牌 Brinno 縮時相機產品一度有高達 80% 集中於建築工程拍攝使用。而公司不願在 ODM 電子產品業務過度擴張，主要也是為突顯自身的自有品牌廠商定位。

邑錡看好自有品牌 Brinno 新品下半年陸續上市、創新 ODM 業務出貨回升等，帶動整體營運保持逐季往上之成長動能。隨著物聯網技術日趨成熟，逐步打開了智慧家庭、無人操作自動化應用的市場商機，有助於帶動 Brinno 旗下智慧家庭應用的數位電子貓眼系列新一波銷售表現。

邑銷旗下主力產品縮時攝影相機已突破搭載 Wi-fi 連網技術，並持續保持長效電池續航力之競爭優勢，加上手機編輯影片 App，配套功能完整齊全，積極擴大縮時攝影應用範疇，進入視覺藝術創作、盆栽創作、交通監控等領域，以期帶動 Brinno 品牌市場占有率持續提升。

今年 9 月邑錡將於全球三大電子消費展之一的德國柏林消費電子展 (IFA 2018) 展出旗下今年推出的多款新一代系列產品，並已與德國新媒體公司合作，在藝術創作領域網羅 10 餘名歐美新潮藝術家攜手合作，廣做網路社群的内容短片行銷，藉由國際新潮藝術群體意見領袖在藝術創作社群上的影響力，打造 Brinno 品牌口碑行銷，創造新一波的銷售突破。

邑錡第 2 季營收達 1.18 億元，年增 10%，稅後淨利為 1438 萬元，每股稅後盈餘達 0.69 元，在自有品牌業務新品銷售暢旺以及美元兌台幣匯率走升挹注匯兌收益貢獻，帶動整體獲利表現較第 1 季大幅成長 10.5 倍。邑錡累計上半年合併營收達 2.25 億元，年減 19.6%，稅後淨利為 1558 萬元，年增 86.7%，每股稅後盈餘達 0.75 元，整體獲利已接近去年全年獲利。