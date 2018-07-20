雲、遊戲、平板三駕馬車拉動 微軟盈利營收均報兩位數增長

在雲服務、遊戲和平板電腦三大業務推動下，微軟公布的今年第二季盈利和收入表現優於市場預期，但股價並未高漲，而是急劇震盪。

美東時間 7 月 19 日本周四，微軟公布，截至公曆 2018 年 6 月 30 日的 2018 財年第四財季，盈利、營業收入和重要業務均獲得兩位數年增率增長，平板電腦 Surface 季度營業收入首度突破 10 億美元大關。

公認會計準則（GAAP）下每股收益（EPS）1.14 美元，年增率增長 11%，高於市場預期的 1.08 美元；

營業收入 300.85 億美元，年增率增長 17%，市場預期為 292.2 億美元；

凈利潤 88.73 億美元，年增率增長 10%，營業利潤 103.79 億美元，年增率增長 35%。

智能雲營收 96.1 億美元，年增率增長 23%，Azure 增長 89%。商業雲年增率增長 53% 至 69 億美元，低於上季度約 58% 的增速。

Surface 營業收入年增率增長 25% 至 11 億美元。

遊戲收入年增率增長 39% 至 6.43 億美元，其中 Xbox 軟體及服務收入增長 36%。

微軟表示，Azure 為首的雲服務為第二季業績一大推手，最新版的 Surface 表現強勁推動了當季 Surface 收入增長。微軟 CEO Satya Nadella 表示，公司對智能雲和智能邊緣的早期投資在獲得回報。

路透報導評論稱，微軟近期增長多來自雲端運算業務。研究機構 Canalys 今年 4 月估算，Azure 占有全球雲基礎設施市場 16% 的市佔率，微軟是僅次於亞馬遜雲服務 Amazon Web Service 的第二大雲服務供應商。

CNBC 報導指出，近年來，Nadella 讓投資者的關注重點放到了包括 Office 365 生產力軟體、Dynamics 365 商業軟體和 Azure 公共雲在內的商業雲身上。

數據顯示，儘管今年第二季商業雲增速略低於第一季，仍高於券商 KeyBanc Capital Markets 分析師預計的約 46% 增速。

以下 CNBC 圖表展示了微軟主要產品與服務的第二季年增率增長。

公布財報後，微軟股價盤後跌幅擴大，曾跌近 2%，後又反彈，一度漲超 4%。