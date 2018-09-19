產品屬高檔貨 SunPower太陽能產品獲赦免

美國第二大太陽能商 SunPower (SPWR-US) 週二 (18 日) 表示，其在海外生產的一些太陽能電池和面板將被排除在美國總統川普政府 30% 的進口關稅之外，使該公司的股價上漲 14.74% 以 7.55 美元作收，而盤後也繼續漲個 1.99% 來到 7.70 美元。

SunPower 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，SunPower 總部位於美國加州 San Jose，但大部分產品都在墨西哥和菲律賓生產。該公司公開遊說其產品應免徵關稅，認為其在關稅上花費的資金，是從美國在地的研發和國內製造業就業轉移。

該豁免涵蓋了 SunPower 的高端、高效指叉狀背接觸 (Interdigitated Back Contact，IBC) 電池和模塊，該公司認為該產品與主導市場並成為關稅目標的廉價商品進口有所不同。

SunPower 執行長 Tom Werner 在一份聲明中提到，「由於今天決定 SunPower 的高度差異化 IBC 電池和模塊被排除在關稅之外，我們能夠繼續往下走」。

川普曾於 1 月宣布對所有進口太陽能電池板徵收 30% 關稅，這是全球貿易爭端不斷升級的一個開端。美國太陽能產業的大部分都對此舉表示抗議，稱這將減弱美國增長最快的行業之一。

SunPower 今年同意從 SolarWorld Americas 在俄勒岡州購買一家美國太陽能製造工廠，以擴大其國內市場的產量，該交易將在本季度末之前完成。

消息指出，中國出口至美國的太陽能產品將在原有的 30% 關稅上多加徵收 10% 稅額。

SunPower 由法國能源巨頭 Total SA 持有多數股權。