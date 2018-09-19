珠海城市新中心規劃實施 將建自由貿易港樞紐

珠海橫琴新區政府官網正式公佈《橫琴新區與保稅區、洪灣、灣仔區域一體化發展規劃》，根據規劃說明，一體化發展區將依照自貿港發展模式，聯動橫琴自貿區、高欄港、金灣機場，形成自貿港。《規劃》提出，一方面要推進對外通道建設，與澳門共同建設珠澳高鐵樞紐，實現廣珠城際軌道延長線在一體化發展區内設置灣仔站、十字門站、金融島站3個站點，併構建“兩橫三縱”的對外路網格局。

為推動大灣區規劃，中央成立高層統籌決策和實施的“粵港澳大灣區建設領導小組”併於8月15日召開第一次全體會議。

分析認為，在當前國内面臨經濟下行壓力、中美貿易戰等情況下，區域建設不僅可以承擔穩增長的重任，還能進一步擴大開放合作。隨著相關發展規劃綱要年内出台，粵港澳大灣區建設將進一步加速。此外，港珠澳大橋的準備工作已大緻完成，通車日期隻是“等待東風”，事關港珠澳大橋極可能由國家領導人親自主持開通儀式。公司方面，嘉誠國際(603535-CN)天運物流中心擁有南沙自貿區内保稅倉儲資源，公司為浙江菜鳥提供保稅倉儲服務。珠海港(000507-CN)借助高欄港海陸雙向通道聯動優勢，實現了多式聯運業務的突破發展，目前已開通15條海鐵聯運線路，為港口顯著貢獻大宗散貨及集裝箱貨源，在珠三角港口群中地位獨特。

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