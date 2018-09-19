【IPO追蹤】藥明康德(603259-CN)披露H股招股說明書 籌資逾10億美元

在A股上市4個月後，藥明康德(603259-CN)謀求在港股IPO。9月4日收盤後,藥明康德發佈公告表示，其已向中國證監會遞交發行境外上市外資股(H股)併在港交所主板掛牌上市的申請材料併獲中國證監會受理。

9月18日，藥明康德在港交所披露招股說明書，文件顯示，李博士與張朝晖等一緻行動人合計持股比例31.03%。

招股說明書顯示，截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度與截至2017年及2018年6月30日止六個月，公司分别錄得收入人民幣48.83億元、人民幣61.16億元、人民幣77.65億元、人民幣36.65億元及人民幣44.09億元。

營業紀錄期間，公司大部分收入來自中國區實驗室服務及CMO/CDMO服務。同期，公司的收入整體增加，主要是由於現有客戶滲透率上升及新客戶業務增加。此外，公司亦緻力擴充新業務，包括臨床服務與細胞及基因療法。同期，由於中國市場規模不斷擴大，加上推出新政策鼓勵開發小分子藥物，客戶及項目相應增加，公司亦因此受惠。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度與截至2017年及2018年6月30日止六個月，公司的毛利分别為人民幣1,678.6百萬元、人民幣2,482.5百萬元、人民幣3,239.9百萬元、人民幣1,584.2百萬元及人民幣1,756.1百萬元。同期，公司的毛利率分别為34.4%、40.6%、41.7%、43.2%及39.8%。

藥明康德被市場譽為“醫藥界華為”，是目前中國規模最大、全球排名前列的小分子醫藥研發服務企業。公司成立於2000年12月，2007年8月曾前往美國紐交所上市，2015年12月退市。從美股退市後，藥明康德分拆為三大類業務分别上市。旗下的合全藥業2015年4月登陸新三板，目前市值約200億元;藥明生物(港股02269)去年6月在香港上市。

據悉，藥明康德此次H股上市籌資或逾10億美元。

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