iPhone為什麼那麼貴？庫克：它取代了你需要的各種小工具

新款 iPhone 價格貴出一個新高度，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 週二為定價策略辯護，表示這是蘋果所做最先進的手機，足以取代消費者所需要的各種小工具。

蘋果公司在上週的發表會上，推出了 3 款最新 iPhone，售價由去年的高價再向上提升，Xs 的起價為 999 美元，而 Xs Max 的價格為 1099 美元。即使是被蘋果稱做「價格實惠」的 iPhone XR，起價也提高到 749 美元。

創新並不便宜

部分分析師認為，這代表蘋果朝向奢侈品牌邁進，將因此失去一部分消費者。庫克不以為然，他接受美國 ABC 電視台的《早安美國》節目專訪時強調，公司想為每個人製作 iPhone，這是他們的目標。

花費 1000 美元或更多錢來買手機， 對某些人來說可能是不可想像的，但庫克表示，人們希望擁有最具創新性的產品，這樣做並不便宜。 iPhone 現在足以取代人們所需的數位相機、取代了錄影機、取代了音樂播放器，人們不再需要單獨購買這些設備。

(圖: AFP)

庫克進一步表示，許多 iPhone 用戶可以借由電信商提供優惠，降低購買的價格。多數人每月為 iPhone 的支出是 30 美元，約合每日 1 美元。

談政府關稅問題

上個月，蘋果成為首家市值破 1 兆美元的美國上市公司。不過，近來股價卻備受威脅，除了 iPhone 售價偏高之外，美中貿易上互課關稅，也不利於這家依賴中國的企業。

川普宣布自 9 月 24 日起，對中國 2000 億美元進口商品課徵 10% 關稅。不過在宣布時，將 Apple Watch 和 AirPods 列在 297 個免稅項目列表中，幫蘋果逃過一劫。

庫克說：「我認為他們看過之後，認為美國對這類產品徵收關稅並不好。」

庫克解釋，他無法為政府發言，但是 iPhone 雖然在中國組裝，零組件卻來自世界各地，玻璃來自肯塔基州、部分晶片來自美國、研發工作全部在美國進行。他相信，政府看過這些後，認為美國對這類產品徵收關稅並不好。

對中美貿易樂觀

外界擔心，中國可能針對蘋果採取報復行動。庫克表示，他對此相當樂觀，因為貿易不是零和遊戲，他相信兩國將會解決這個問題。

庫克還暗示，蘋果將在不久的將來，於美國建設新的設施。

庫克表示，蘋果是家非常美國的公司，未來 5 年內，計畫在本國投資 3500 億美元，現在正在許多不同的地方開設工廠。