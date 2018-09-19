iPhone為什麼那麼貴？庫克：它取代了你需要的各種小工具

新款 iPhone 價格貴出一個新高度，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 週二為定價策略辯護，表示這是蘋果所做最先進的手機，足以取代消費者所需要的各種小工具。
蘋果公司在上週的發表會上，推出了 3 款最新 iPhone，售價由去年的高價再向上提升，Xs 的起價為 999 美元，而 Xs Max 的價格為 1099 美元。即使是被蘋果稱做「價格實惠」的 iPhone XR，起價也提高到 749 美元。
創新並不便宜
部分分析師認為，這代表蘋果朝向奢侈品牌邁進，將因此失去一部分消費者。庫克不以為然，他接受美國 ABC 電視台的《早安美國》節目專訪時強調，公司想為每個人製作 iPhone，這是他們的目標。
花費 1000 美元或更多錢來買手機， 對某些人來說可能是不可想像的，但庫克表示，人們希望擁有最具創新性的產品，這樣做並不便宜。 iPhone 現在足以取代人們所需的數位相機、取代了錄影機、取代了音樂播放器，人們不再需要單獨購買這些設備。
庫克進一步表示，許多 iPhone 用戶可以借由電信商提供優惠，降低購買的價格。多數人每月為 iPhone 的支出是 30 美元，約合每日 1 美元。
談政府關稅問題
上個月，蘋果成為首家市值破 1 兆美元的美國上市公司。不過，近來股價卻備受威脅，除了 iPhone 售價偏高之外，美中貿易上互課關稅，也不利於這家依賴中國的企業。
川普宣布自 9 月 24 日起，對中國 2000 億美元進口商品課徵 10% 關稅。不過在宣布時，將 Apple Watch 和 AirPods 列在 297 個免稅項目列表中，幫蘋果逃過一劫。
庫克說：「我認為他們看過之後，認為美國對這類產品徵收關稅並不好。」
庫克解釋，他無法為政府發言，但是 iPhone 雖然在中國組裝，零組件卻來自世界各地，玻璃來自肯塔基州、部分晶片來自美國、研發工作全部在美國進行。他相信，政府看過這些後，認為美國對這類產品徵收關稅並不好。
對中美貿易樂觀
外界擔心，中國可能針對蘋果採取報復行動。庫克表示，他對此相當樂觀，因為貿易不是零和遊戲，他相信兩國將會解決這個問題。
庫克還暗示，蘋果將在不久的將來，於美國建設新的設施。
庫克表示，蘋果是家非常美國的公司，未來 5 年內，計畫在本國投資 3500 億美元，現在正在許多不同的地方開設工廠。