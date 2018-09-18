中美晶取得彰化校園種電得標案 將建置10MW太陽能電站

太陽能矽晶圓廠中美晶 (5483-TW) 今 (18) 日宣布，集團旗下旭忠能源取得彰化縣政府「校園種電」第三期計畫得標案，將在彰化縣內 60 所學校，設置 100 座太陽光電球場，建置總裝置量約 10MW(百萬瓦) 的太陽能電站，該項目將全數採用中美晶的高效單晶電池，每年約可貢獻近 1300 萬度發電量。

中美晶表示，彰化縣政府今年辦理「校園種電」第三期計畫，由集團旗下旭忠能源得標，將在將在彰化縣內 60 所學校設置 100 座太陽光電球場，建置總裝置量約 10MW(百萬瓦) 的太陽能電站，每年約可貢獻近 1300 萬度發電量，供應約 3500 戶年用電量，約可減少近 7200 公噸二氧化碳排放量。

中美晶指出，這項合作案計畫將彰化境內學校的現有球場，結合太陽光電系統工程，設置棚架是光電系統，提供學生遮陽隔熱、擋風避雨的空間，打造兼具再生能源與運動功能的球場，將在彰化縣內 60 所學校設置 100 座光電球場，中美晶並將負擔承租期間維護費用，而項目中將全數採用中美晶生產的高效單晶電池。

彰化縣政府的「校園種電」第三期計畫，為中美晶繼於高雄市鳳翔國中建置全台首座太陽能系統發電球場後，再次大規模將綠能發電導入校園。