上一次債市相對股市這樣具有吸引力時 衰退就開始了

周二美股標普 500 大盤指數報收 2904.31 點，非常接近 8 月所創的歷史新高紀錄 2914.04 點，美公債市的表現也同樣亮眼。

長短端美債殖利率今日普漲，其中 10 年期美債殖利率觸及 3.55%，是今年 5 月中旬以來最高，接近當時所創 3.128% 的 2011 年以來最高。兩年期美債殖利率為 2.807%，創 2008 年 1 月以來最高。

金融部落格 Zerohedge 認為，市場外部環境變遷或令投資者押注全球掀起再通膨的浪潮，疊加聯準會不得不鷹派升息的可能性，強勢推漲了各類久期的美債殖利率。

這也導致標普 500 大盤的股息殖利率與 10 年期美債殖利率的利差擴大至 124 個基點，為 2011 年 7 月以來最高。股息殖利率是每股股息與股價的比率，隨著標普 500 走高，股息殖利率自然受到下行壓力。

兩年期美債殖利率與標普股息殖利率的利差也擴大至 36 個基點，並由負轉正：

「上一次短端債市殖利率遠超股息回報率的時刻是 2007 年 12 月，恰好是美國官方判定的經濟衰退起點。」

文章還發現，4 周、13 周和 26 周等更短期限的美債殖利率周二集體超過了 2% 關口，為金融危機以來首次出現。文章因此認為，對於追逐高殖利率的投資者來說，短端債市看起來比股市更有吸引力，也許養老基金和主權財富基金等「聰明錢」會擇時逃離股市、進入債市。

彭博社也撰文指出，兩年期美債殖利率今年一直穩步上漲，年內至今漲了 90 個基點，今年以來的回報率為正 0.14%。美國銀行的兩年期美債指數也顯示，從 1988 年有數據以來，兩年期美債從未產生過負的年度回報，今年這一趨勢看起來也會延續。

這代表，當投資者對美股高估值無法忍耐時，可能會認為持有更短久期的美債最安全。雖然債市殖利率超過股息殖利率的結論無法絕對化，但也值得擠在最擁擠交易中的投資者警惕。