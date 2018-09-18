珠海控股投資(00908-HK)附屬設定與珠海九洲物業管理清潔服務費年度上限

珠海控股投資(00908-HK)公佈，於2018年9月18日，非全資附屬公司珠海九控房地產與珠海九洲控股全資附屬公司珠海九洲物業管理訂立框架協議，據此，珠海九洲物業管理(作為服務供應商)同意向珠海九控房地產提供清潔服務，併收取服務費作為回報。經計及過往清潔服務協議項下服務費金額後，2018財政年度、2019財政年度及2020財政年度各年的年度上限將分别為人民幣430萬元、人民幣280萬元及人民幣210萬元。

公司相信，珠海九洲物業管理於提供清潔服務方面的競爭優勢在於珠海九洲物業管理有能力為珠海九控房地產提供相若或更優惠的條款及價格。此外，珠海九洲物業管理曾根據過往清潔服務協議為珠海九控房地產提供令人滿意的清潔及雜項服務。考慮到珠海九洲物業管理能提供相若或更優惠的條款及價格以及過往表現，公司相信珠海九洲物業管理能夠及時及可靠地為珠海九控房地產提供清潔服務，從而減低了珠海九控房地產的管理和營運成本。

公司為投資控股公司。該集團的主要業務包括投資控股、在珠海提供港口設施、提供珠海與香港及蛇口的客輪服務、管理度假村、主題公園及遊樂場、物業發展及經營高爾夫俱樂部、提供金融信息服務及互聯網金融信息中介服務、買賣及分銷燃油，形成九洲藍色幹線(海上交通)及藍色海洋旅遊;綠色休閒旅遊及復合地產;及公用事業及金融投資事業三大業務板塊。

珠海九控房地產在中國從事房地產發展。

珠海九洲物業管理在中國從事房地產管理以及提供清潔及雜項服務。

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