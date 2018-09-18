三星訂單遭搶＋指紋辨識遲緩 神盾9月營收看跌 後續營運堪憂

指紋辨識晶片設計大廠神盾 (6462) 上週因傳出部分三星機種遭匯頂 (603160.SZ) 搶單，導致上週股票大跌，而在近日對外資的訪談中又傳出，9 月營收恐創今年單月新低，以及全螢幕指紋辨識晶片，要等到 2020 年才會出現在市場銷售的手機上等訊息，讓法人圈擔心其後續營運表現。在神盾近日與外資的訪談中，公司釋出第三季營收將與第二季持平的訊息，依此估算，則神盾 9 月營收將只剩下 3.8 億元，這意味著，相較神盾 8 月營收的 6.24 億元，9 月營收的月減率將達到 39%，更是今年前三季以來的單月營收新低。



此外，市場關注的神盾全螢幕指紋辨識晶片進度部分，神盾提到，要到明年底才送樣，這意味著，要到 2020 年，神盾的全螢幕指紋辨識晶片才會出現在市場銷售的手機上，外資圈擔心，這進度恐怕會慢競爭對手匯頂半年以上，連帶也憂心其後續的營運表現。