蘋果在新一輪關稅中逃過一劫 更大隱憂是中國潛在報復行動

美國總統川普一如預期，在週一宣布對中國 2000 億美元商品加課 10% 關稅，並對蘋果 (Apple)(AAPL-US)「網開一面」，將智慧手錶及無線耳機都排除於清單之外。但是，對蘋果來說，接下來中國可能的報復行動，恐怕才是關鍵。

中美兩國如果進入貿易戰，預計兩國各產業都將受到波及，但是蘋果從生產到銷售，都對中國嚴重依賴，外界預期受傷最重。因此，在傳出川普將宣布課稅時，週一 (17 日) 蘋果股價就重跌 2.6%。蘋果之前也提出警告，貿易爭端擴大可能造成部分產品售價提高。

在美國 7 月份公布的最初清單中，關稅涵蓋了無線設備，也就是蘋果除 iPhone 之外的多數產品都將受害，特別是 Apple Watch 和 AirPods 耳機。不過最終公布內容，白宮排除了這些關鍵產品，讓蘋果可以暫時喘口氣。

蘋果股價 (圖表取自 Google)

根據市場研究公司 IHS Markit 的數據，如果加課 10% 關稅，對 Apple Watch 第 3 代來說，進口成本將增加 11 美元以上。如果公司吸收這筆費用，那麼它會傷害蘋果的利潤。如果它將成本轉嫁給消費者，則可能會損害銷售。分析師估計，前一輪關稅，可能已使蘋果公司的營收減少 5%。

更關鍵看中國的報復行動

但即使逃過這一關，分析師認為，更關鍵的恐怕是中國的報復行動。如果中國決定限制原材料、設備及關鍵零件銷售給美國，可能會影響 iPhone 及其他產品的生產。據《華爾街日報》週日報導，北京正考慮是否實施類似行動。

科技研究公司 Moor Insights＆Strategy 的分析師 Mark Vena 表示，中國潛在的報復行動，「可能相當具有破壞性」。他表示，蘋果目前應該擁有足夠的 iPhone 和智慧手錶關鍵零組件庫存，但是長遠來看，這依舊是個嚴重的問題。

Sanford C. Bernstein＆Co 分析師 Toni Sacconaghi 指出，中國銷售額約佔蘋果總收入的五分之一，如果中國反制，對 iPhone 加稅，蘋果將會受傷。但如果阻止供應鏈提供零件給蘋果，打擊將更為致命，因為蘋果已在中國建立起供應鏈，此事一旦成真，沒有短期的解決方案。

iPhone 為蘋果下個考驗

依據白宮宣布的進度，10% 的關稅將自 9 月 24 日起實施，對蘋果來說，這正是一個關鍵的時刻。本週開始，蘋果正銷售新型 iPhone 中的兩款手機—iPhone Xs 及 Xs Max，並在下個月發售 iPhone XR。依過去經驗，年底前購物季的銷售成績，約提供這家公司 3 分之 1 的年營收。

蘋果股價週一表現不佳，部分也來自對 iPhone Xs 銷售成績的憂心。據 Rosenblatt Securities 分析師 Jun Zhang 表示，就目前情況來看，接下來 2 款新機的預購情況，比較去年的 iPhone X，看來略顯疲弱。

目前美國實施的關稅，包括之前加課的 500 億美元關稅，並不影響收入占蘋果 3 分之 2 的 iPhone。但如果繼續擴大，至總計 5000 億美元，情況也會發生很大的變化。