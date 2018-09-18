花旗分析師：亞馬遜應一分為二 避免川普反壟斷行動

據財經媒體 CNBC 報導，花旗銀行分析師指出，亞馬遜應當拆分其零售業務和 AWS 業務，以避免反壟斷監管，並增加股東價值。

花旗銀行的分析師 Mark May 在報告中重申了對亞馬遜的「買入」評級和 2250 美元的目標價，該價格較上周五收盤價溢價 14%。May 還表示，亞馬遜股票是其在網路領域的「首選」。但 May 指出，

「最近有關調查並有可能監管該公司（亞馬遜）的聲音越來越大」，「通過分離零售和 AWS 業務，亞馬遜可以最大限度地減少或避免不斷增加的監管壓力所帶來的風險。」

May 指出，美國總統川普似乎對亞馬遜着迷，並有可能以反壟斷為由繼續向亞馬遜發難。May 補充，亞馬遜目前超兆的市值以及其 CEO 貝佐斯作為全球首富的地位也令該公司得到越來越多的審查。

May 預計，亞馬遜分拆之後，其零售業務的價值將為約 4000 億美元，低於其 AWS 雲業務約 6000 億美元的市值。May 表示，「亞馬遜零售業務部門較低的市值可能會帶來（稍微）較少的對於其市值和壟斷地位關注。」 May 還列出其他分拆亞馬遜的理由：

「更好地調整基於股票的補償／激勵措施。」

「計劃貝佐斯的繼任，並促進、保留關鍵高管。」

「更好利用 HQ2 規劃。」

「避免／儘量減少利益衝突。」

「改善股東選擇。」

「為潛在收購提供更具吸引力的併購貨幣。」

9 月初，亞馬遜市值衝破兆美元大關，成為繼蘋果公司之後，第二家市值破兆美元的公司。隨著亞馬遜的強大，對其分拆業務的呼聲也未曾間斷。

去年年底投行高盛就稱，亞馬遜雲業務與亞馬遜的核心零售業可能產生牴觸，並表示看好其雲部門分拆。今年三月，前沃爾瑪 CEO Bill Simon 也曾提出讓國會調查分拆亞馬遜事宜。今年五月蘋果聯合創始人 Steve Wozniak 也曾表示，像蘋果、谷歌、Facebook 和亞馬遜這樣的科技巨頭壟斷勢頭越來越強，監管機構是時候考慮分拆這些公司了。

此外，周一《華爾街日報》報導，亞馬遜正在調查內部數據泄漏行為。報導稱，亞馬遜員工，主要在中間人的幫助下，向使用亞馬遜平台的獨立商家提供內部數據和其他機密資訊。 這些做法在中國尤為突出。

為了獲得大約 80 美元至逾 2000 美元之間不等的費用，亞馬遜深圳員工的中間人為賣家提供內部銷售指標、評論者的郵件地址，並提供刪除負面評論，恢復被禁的亞馬遜賬號服務。

知情人士稱，亞馬遜正在調查大量涉及員工的案例，包括一些美國員工涉嫌接受這些賄賂的案例。亞馬遜負責國際市場的副總裁 Eric Broussard 得到中國員工涉嫌受賄的消息後，於今年 5 月份展開內部調查。自那之後，亞馬遜調整了中國關鍵高管的角色，試圖根除這種受賄行為。但是隨著賣家的騙術不斷翻新，亞馬遜防不勝防。

受花旗銀行建議分拆以及員工賄賂新聞影響，周一，截止發稿亞馬遜股價下跌超 2%。