貿易戰升級+經濟壓力 分析師：人行10月前後可能再次定向降準

在中美貿易戰升級與經濟趨緩壓力下，中國人民銀行昨 (17) 日意外展開中期借貸便利 (MLF) 操作，市場更預計，10 月前後很可能再次實施定向降準。

人行昨天無預警展開 MLF 操作人民幣 2650 億元，無逆回購操作。市場人士表表示，人行選在這個時間點展開 MLF，是在提前補充流動性缺口。

中信證券固定收益首席分析師明明表示，首先，9 月是地方政府專項債券集中發行期，在 7 日全額續作 MLF 到期量後，這次新作人民幣 2650 億元 1 年期 MLF 補充流動性缺口，避免流動性環境受較大影響。

再來，中秋節假期和國慶假期即將到來，一般民眾現金需求也會跟著增加，最近三年 9 月底 M0 均比上個月成長人民幣 2000 億元左右，人行先行投放資金以補充流動性缺口。

市場人士更指出，「縮短放長」的資金期限調控顯示，該去的杠杆、該守的指標還是要繼續執行下去。

中信固收團隊指出，在寬貨幣向寬信用傳導過程中，透過定向降準來放大貨幣乘數是有助寬信用的重要管道。目前存款增速緩慢，中長期流動性缺口仍然存在：一方面，10 月地方政府債券發行量和第四季 MLF 到期量較大；另一方面，今年以來的 MLF 大量操作造成了 MLF 餘額的快速攀升。

以工具對沖的角度看，9 月底聯準會再度升息幾乎已成定數，人行很有機會小幅跟著升息，在此同時的定向降準對沖顯得更為重要，預計 10 月前後可能再次實施定向降準。