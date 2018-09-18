貿易消息衝擊：離岸人民幣跌破6.89 美國股指期貨下挫

受美股收盤後最新美國貿易消息影響，人民幣急速加大跌幅，美股期貨走低，美元指數短線走高。

台北時間 7:58，離岸人民幣兌美元匯率跌破 6.89 關口，較上日收盤跌 200 點。此前，離岸匯價一度在大約十分鐘內跌超 100 點，失守 6.88 關口。

道指和標普 500 期貨均跌超 0.2%，納指期貨跌約 0.3%。

美元指數跳漲。本處於 94.50 下方的美元指數目前逼近 94.60。

受美元指數走高影響，現貨黃金跌破 1201 美元 / 盎司。

在此之前，美股已經因貿易消息影響擴大跌幅。台北時間 18 日臨近 3 點時，受貿易消息影響，離岸人民幣盤中跌幅急速擴大。美股跌幅重新擴大，兩大股指刷新日內低位。

消息傳出後，離岸人民幣兌美元不到 10 分鐘跌超 35 點，約半小時內跌超 50 點，跌破 6.87 關口，較日內高位回落接近 150 點。

到紐約尾盤，台北時間 4 點 59 分，離岸人民幣兌美元接近收復 6.87，報 6.8704 元，較上周五紐約尾盤漲 118 點，盤中整體交投於 6.8811-6.8557 元區間，振幅超過 250 點。

受消息影響，盤中道指跌幅擴大到 70 點以上，逼近日內低位，最終收跌 92.55 點，跌幅 0.35%。

消息傳出後，納指跌幅超過 1.3%，一度跌破 7903 點刷新日內低位，最終收跌 1.43%，收報 7895.79 點。

消息傳出後，標普 500 跌幅超過 0.5%，創日內新低，最終收跌 0.56%。

和美元對人民幣匯率相比，追蹤美元對歐元等六種主要貨幣的美元指數顯得波瀾不驚，消息傳出後仍徘徊 94.50 一線，保持跌勢，日內跌約 0.5%。

臨近 3 點消息傳出後，現貨黃金一度重上 1201 美元，日內漲幅擴大到約 0.6%。

美油跌破 68.50 美元 / 桶，日內跌幅擴大到 0.4% 以上。