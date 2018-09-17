川普的「瘋狂」讓貿易戰惡化 哈佛教授：但別誇大他的重要性

據傳美國總統川普最快將於今 (17) 日宣布，對價值 2000 億美元中國輸美商品加稅，貿易戰憂慮情緒隨之升溫；對此，哈佛大學教授 Dani Rodrik 表示，川普的「瘋狂」行徑，導致貿易戰惡化，「但我們也不必誇大他 (川普) 的重要性」。

美國已對價值 500 億美元中國輸美商品，加徵關稅，並打算再對 2000 億美元中國進口商品加稅；據悉，川普最快週一就會正式宣布，但加稅幅度可能為 10%，低於先前宣稱的 25%。

川普還揚言，他準備另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，「我不想這麼做 (加徵關稅)，若要來真的，接下來還有 2670 億美元的關稅措施，隨時可上路。」

根據 CNBC 報導，哈佛大學甘迺迪政府學院國際政治經濟學教授 Dani Rodrik 認為，全球經濟存在結構性問題，在大國競爭加劇的情況下，無論美國總統是誰，「我們勢必面臨此一緊張局勢，這是過去 25 年來，我們追求的經濟政策，所導致的廣泛反應。」

Rodrik 指出，「不幸的是，川普的瘋狂行徑 (crazy ways)，讓日子變得不太好過。」

Rodrik 強調，不必過度誇大川普的重要性，「他 (川普) 只是事態發展的症狀之一，而非主因。」

Rodrik 稱，川普憑「直覺」行事，例如「出口好，進口不好；對我有好處的，就對你有害，反之亦然」；但這種思考方式，未必是壞事，可惜的是，川普缺乏長遠策略，且容易分心，難貫徹到底。