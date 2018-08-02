蘋果Q2估砸200億美元回購庫藏股 將叩關1兆美元市值

標普道瓊斯指數公司的分析師預測，蘋果 (AAPL-US) 今年第 2 季回購庫藏股金額上看 207 億美元，受到超預期的財報表現帶動，該公司股價 1 日大漲逾 5%，市值超 1 兆美元更近一步。

統計至 7 月下旬，標普 500 公司在今年第 2 季已回購 1074 億美元的庫藏庫，而當中蘋果貢獻約 20%，標普道瓊斯指數的資深分析師 Howard Silverblatt 估計，蘋果於第 2 季的庫藏股回購達 207 億美元。

蘋果在上一季的財報會議中宣布，將擴大資本回饋計畫，除了原先的 2100 億美元庫藏股計畫，預計將額外投入 1000 億美元進行庫藏股回購，該公司在今年第 1 季的庫藏股回購達 228 億美元。

同一時間，蘋果 2018 財年第 3 季表現亮眼，營收、每股純益、平均 iPhone 銷售價格皆高於分析師預期，股價在 1 日上漲 5.89%，至每股 201.50 美元的歷史新高。

蘋果股價日線走勢圖

在前往市值超過 1 兆美元上市公司的競爭道路上，蘋果超過亞馬遜 (AMZN-US) 取得優勢，蘋果目前市值約為 9732 億美元。

亞馬遜股價日線走勢圖

Silverblatt 指出，標普 500 公司的總市值中，蘋果佔近 4%。該公司於 31 日公布，經調整後的流通股數為 4,829,926,000，因此若要達成 1 兆美元的市值，股價需上漲至 207.05 美元。