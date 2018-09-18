美股盤後—川普計畫宣布關稅 蘋果及亞馬遜大跌 Nasdaq挫逾1.4%

在美國總統川普表示，將在盤後對美中貿易有所宣布後，美股週一走低。大型科技股重跌，拖累整體大盤向下滑落。

道瓊工業平均指數收低 92.55 點或 0.35% 至 26062.12。

Nasdaq 指數收低 114.25 點或 1.43% 至 7895.79。

S&P 500 指數收低 16.18 點或 0.56% 至 2888.80。

費城半導體指數收低 19.83 點或 1.44% 至 1357.48。

美國白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 接受 CNBC 電視台訪問表示，川普對與中國的談判並不滿意。他猜測很快就會宣布關稅。之後川普表示，他非常尊敬中國國家主席習近平，但美國的赤字太大了。

蘋果與亞馬遜重挫

由於擔心蘋果可能在美中貿易戰中陷入困局，蘋果股價大跌 2.6%。中國是蘋果最大的市場之一。這家科技巨頭本月早些表示，對中國商品加課關稅，可能會損害公司業務。

包括亞馬遜在內的科技股，被認為最易受到貿易戰波及，因為其供應鏈與全球需求遠景均將受影響，亞馬遜下跌 3.2%。花旗分析師建議，亞馬遜應分拆為兩家公司，以避免川普政府的反反托拉斯審查。

其他 FANG 股票也表現不佳，Netflix 收跌 3.9%，Facebook 收跌 1.07%，Google 母公司 Alphabet 收跌 1.41%，造成 Nasdaq 指數跌幅逾 1%。

E-Trade Financial 資深副總裁 Chris Larkin 表示，科技股今年以來已經漲了不少，目前正處高檔，因此也很容易出現回調。此外，這些科技公司都是大型跨國公司，很大一部分利潤來自海外市場，容易受國際貿易形勢的影響。

川普計畫宣布關稅

川普計劃週一宣布對中國進口價值約 2000 億美元商品課徵新關稅，並表示，已經準備好對另外 2670 億美元的中國商品徵收關稅。他發推文表示，關稅讓美國在談判中處於非常強大的位置，並警告，「如果各國不與我們達成公平交易，他們將『被'關稅』！」

與此同時，中國外交部表示，如果美國加課關稅，中國也會施予報復。

Raymond James 政策分析師 Ed Mills 表示，川普政府對與中國如何進行談判，一直存有分歧，目前川普似乎再度支持強硬派，造成貿易緊張升級。

在 BMO Capital Markets 和德意志銀行的分析師接連調降目標價之後，美光的股價下跌 1.6%。

Fort Pitt Capital 經理人 Kim Forrest 表示，蘋果及部分晶片製造商，因擔心可能受到關稅影響而下跌。這些股票在市場領漲太久了，但他們也無法永遠領漲。