高通執行長：若併購恩智浦失敗 將回購200-300億美元股票

高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 440 億美元收購恩智浦 (NPX)(NXPI-US) 案，已經在中國審查超過 20 個月，執行長 Steve Mollenkopf 仍未等到中國的回應。Mollenkopf 19 日對《紐約時報》表示，如果最終收購失敗，將實施庫藏股，花費 200-300 億美元買回股票，以提振股價。

Mollenkopf 表示，高通已竭盡全力說服北京批准這項併購。

高通之前多次延長收購要約期限，現在將最終截止期限設定為美國當地時間 7 月 20 日下午 5 點。Mollenkopf 指出，若 7 月 25 日仍得不到中國批准，將考慮終止交易。

若此次併購最終失敗，高通須支付恩智浦 20 億美元「分手費」。

受消息面因素影響，恩智浦 20 日在美國股市下挫 2.77%，收 103.54 美元，高通則小漲 0.94%，收 59.31 美元。

高通股價

高通早在 2016 年 10 月，就宣布斥資 380 億美元收購恩智浦公司，是半導體行業歷史上規模最大的一筆交易，此後，收購價提高至 440 億美元。

高通先前已經取得全球大多數監管機構同意，但中國遲遲未予批准。今年 4 月中美貿易爭端升息，為此次併購又帶來新一步打擊。市場廣泛認為，後續的拖延是北京報復美國課徵關稅的一部分行動。

Mollenkopf 表示，他們仍希望此次併購能順利完成。高通先前對外表示，收購荷蘭晶片製造商恩智浦，將能幫助高通更快地採用汽車和其他新市場的技術。

Mollenkopf 指出，即使併購不成，高通也會努力在汽車與物聯網領域取得成功。

Sanford Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示，高通與中國的政治僵局，以及能否有效整合恩智浦的難題，讓部分投資人寧願見高通買回庫藏股。「無論結果如何，人們希望盡快定案。」

高通股價自去年 1 月以來一直承受巨大壓力，當時長期合作客戶蘋果指控高通收費過高，隨後雙方進入長期對抗之中。此後，博通宣布考慮併購高通，但川普政府以國家安全為由，禁止博通出資併購。