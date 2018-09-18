分析員料新iPhone預訂欠佳 蘋果股價跌2.66%

蘋果上周推出iPhone XS與iPhone XS Max，已接受預訂。根據預訂的輪候時間分析，Rosenblatt Securities分析員Jun Zhang認為，預訂情況較去年推出新型號時為差，因為大部分地區的輪候時間只須一至兩星期。Zhang又指出，根據製造商方面取得的消息，也引證新iPhone反應平平。

他預期，蘋果在9至12月季度將生產3500萬至3600萬部iPhone XS與iPhone XS Max，其中1500萬部計入9月底止季度，而付運量則為1000萬部；去年同期，蘋果生產iPhone數量為3600萬部。他維持蘋果目標價200美元不變。

Instinet分析員Jeffrey Kvaal則認為，蘋果新iPhone平穩，相信與去年同期相若。他估計，iPhone XS Max的銷量較iPhone XS高70%。他維持蘋果目標價210美元不變。

蘋果未有回應查詢。蘋果股價在龐大沽壓下，昨收市大跌2.66%，為表現最差的道指成分股。

來源：信報

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