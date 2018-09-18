「山竹」肆虐拖累澳門9月賭收 大行料影響7-10%

強颱「山竹」蹂躪粵港澳地區，澳門政府自上週六 (15 日) 晚上 11 時起暫停所有博彩活動，至昨 (17) 日上午 8 時起才恢復全澳門賭場運作。這是澳門自 2002 年頒發博彩牌照以來首次關閉娛樂場。摩根士丹利預測，兩日停業將令 9 月份的博彩總收益損失 17 億澳門元。

彭博引述 Union Gaming Securities Asia Ltd. 分析師 Grant Govertsen 估計，賭場停業預計會使澳門博彩收入減少 11 億至 15 億澳門元，這讓本月損失了一個重要的周末。而 9 月收入增幅受到的影響可能高達 7 個百分點，幾乎是其先前預測的 15% 增幅的一半。綜合第三季計，收入增幅亦將降低 2 個百分點至 12%。

摩根士丹利發表報告指，這是澳門近年歷史上第一次全面暫停賭場營運，估計因颱風暫停營業兩日博彩企業的損失，相當於去年 9 月博彩收入 8%(約 14.7 億澳門元)，拖累 9 月賭收。

報告指出，由於大多數賭客或會取消行程，颱風對澳門賭業的負面影響至少持續至下週初期，加上暫停營運的時間為博彩量高峰的週末，估計颱風對澳門 9 月賭收會有約 8% 至 10% 的影響。

該行將博彩收入預測增長由原來的 15%，下調至 7% 至 229 億澳門元；不過第三季賭收仍較上季微增 1%，年增 12%。

德銀亦指出，澳門賭場暫停營業，相信對未來幾日賭收的影響明顯，因此將 9 月賭收預期由上升 14%，下調至下跌 3%，第三季賭收表現亦會受影響。

不過，博奕類股昨日仍普遍上漲。港股昨開盤後，彭博行業研究的澳門博奕股指數一度下跌 2.1%，銀河娛樂 (0027-HK) 和澳博控股 (0880-HK) 領跌。不過，博奕類股昨日普遍先跌後升。銀娛一度跌 4.61% 低見港幣 47.55 元，收盤跌幅收窄至 1.40% 報港幣 49.15 元；澳博亦一度跌近 4%，其後收復失地，收報港幣 7.22 元，上漲 0.28%。

金沙中國 (1928-HK) 收漲 1.28%，報港幣 35.65 元，永利澳門 (1128-HK) 收報港幣 19.44 元，漲 1.04%。美高梅中國 (2282-HK) 和新濠國際發展 (0200-HK) 也略有漲幅。

