【大慶證券】盤前分析－中美貿易戰開打 台股上演年線保衛戰



◆盤勢分析

中美貿易戰重新開打，在川普宣告將於盤後公佈對中國新關稅措施的情況下，市場多方信心消散，美股上演開高走低的劇情，四大指數終場全面下跌，其中，蘋果、亞馬遜、臉書等科技巨頭重挫，拖累 Nasdaq 跌幅達 1.4% 最重。隨著中國表明將展開報復行動、並缺席月底談判，國際緊張情勢升溫，道瓊也回測十日線關卡，在科技股領跌之下，須留意道瓊同步修正的可能，短線以月線作為指標。



國際情勢持續受到中美貿易戰影響，在美國考慮啟動進口關稅的情況下，亞股昨日表現不佳，台股也開高走低，回測 10800 點整數關卡，最低來到 10806 點，但尾盤在台積電、兆豐金等權值股拉抬下，指數終場以 10828 點作收，下跌 39.5 點，成交量僅 900 億元。就技術、籌碼面來看，昨日外資期貨多單減碼 9726 口、淨多單口數 2.27 萬口，現貨部位也由買轉賣 12.5 億元，可見外資多方力道不足，且成交量跌破千億元，顯示市場觀望態度濃厚，但考量指數收盤守穩年線支撐，有利後續走勢，綜上研判台股將可延續高檔震盪走勢，在前低 10667 點與前波 9/3 高點 11097 之間來回整理。



盤面表現上，昨日蘋概三雄在新機銷售存有雜音下依舊弱勢，但供應鏈如可成、台達電、欣興、廣達等個股仍受惠新品拉貨潮帶動營收表現而走揚，在營運動能受惠旺季轉強下，有利蘋概股延續多頭行情。另外，先前跌深的漲價概念股如被動元件的國巨、奇力新，矽晶圓的中美晶、合晶，記憶體的南亞科、華邦電，MOSFET 的大中等類股持續反彈，顯示電子股出現止跌跡象，可擇優逢低佈局蘋概股、PCB、面板、IC 設計等族群。金融股也扮演撐盤角色，包含兆豐金、新光金、中信金等表現亮眼，預期在美國採取升息措施有望改善金融股獲利結構下，可留意具有低股價淨值比的個股。至於傳產類股方面，除了工具機雙雄上銀、亞德客轉強之外，僅有鋼鐵股如世紀鋼、中鋼構受惠風電基礎建設題材而走揚，以及塑化股的台塑、台苯個股表現，研判在盤面輪動快速之下，進入旺季且具有題材的紡織、塑化、生技、鋼鐵等族群仍值得關注，逢低佈局績優股。

