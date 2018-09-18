梅姨強硬表態：要麼無協議脫歐 要麼按照我的來

9 月 16 日，英國首相特蕾莎 · 梅伊在接受 BBC 採訪時再度重申：國會議員只能在她提出的「軟脫歐」計劃與無協議之間做出選擇。

梅伊表示，如果在下議院的一項重要投票中，她的計劃得到支持，英國將不需要支付額外費用就可脫歐。

此外，她在 9 月 12 日的英國議會下院首相例行問答時再度強調對歐盟的態度。其說道，「當我們離開歐盟，我們將是一個獨立的主權國家，我們將控制我們的財政、我們的邊界、我們的法律。我也想說明我們與歐洲的緊密關係，你們對我們而言，永遠都不會是普通的一方。」

目前，英國和歐盟都作出適當讓步。彭博報導稱，德國準備接受較為相對不夠詳細的英國與歐盟未來經貿關係相關協議，從而與英國達成脫歐協議。此外，歐盟首席英國退歐事務談判官 Barnier 表示，在未來 6 到 8 周（也就是說在 10 月底或 11 月初的時候）達成退歐協議是「現實的」。

梅姨的 Checkers 計劃曾獲內閣支持

7 月，特雷莎 · 梅伊在她位於 Checkers 的鄉間官邸召開了一場會議，耗時長達數個小時。最終，梅伊表示，內閣已經在脫歐問題上達成「一致立場」，決定與歐盟保持緊密的貿易關係。

提案內容顯示，內閣同意就建立一個「貨物自由貿易區」進行談判，這意味著英國可以設定自己的進口關稅，並敲定新的自由貿易協議。這將使得在農產品、工業商品上設立英國 - 歐盟單一市場、關稅同盟成為可能。

此外，將終止人民的自由遷移、不再認定歐洲法院至高無上的地位以及停止向歐盟繳納「巨額」費用。

梅伊在聲明中表示：「今天內閣通過詳細的討論，就未來與歐盟談判的立場達成了一致。目前我們必須一同與歐盟展開談判，以為我們的人們爭取他們應得的繁榮和安全的未來。」

不過，梅伊的計劃還是遭到一些官員的反對。

路透報導稱，活動組織 Leave Means Leave 的主席 John Longworth 指責特雷莎 · 梅伊欺騙英國退歐活動人士。 他表示，特雷莎 · 梅伊的退歐意味著「只有名義上的退歐」 ，是假退歐。

親歐盟的工黨議員 Chuka Umunna 將其描述為「又一次閉門造車，這將使我們所有人的境況更糟」。

「無協議退歐」可能更糟

「無協議退歐」意味著截至格林威治時間 2019 年 3 月 29 日 23 時，英國將成為歐盟以外的「第三國」，但雙方沒有具體的退歐協議，也沒有對未來關係的政策框架。

由於英國為世界貿易組織 (WTO) 成員國，因此有關英國與歐盟之間貿易的關稅及其他條款，需要在 WTO 的規定之下制定。

根據 WTO 規定，英國與歐盟不得為彼此提供低關稅、快速的邊境檢查，或服務業的密切合作，除非他們將這些優惠提供給所有 WTO 成員國。

彭博指出，如果 WTO 的任何成員國提出反對意見，英國就必須談判達成一項可接受的協議，否則將被迫以未經認證的關稅和配額水平進行貿易。這不僅會影響目前的貿易，還會影響英國政府在英國退歐後迅速談判新的貿易協定的能力。

多數分析師表示，與歐盟的貿易壁壘越高，對英國衝擊就越大。

此外，英國將可能退出歐盟的各種協議，譬如美國 - 歐盟航空開放領空協議，而這將造成交通混亂。

金融衍生品交易也將面臨法律不確定性，這將對英國金融業造成衝擊。

同時，在英國的歐盟公民以及在歐盟的英國公民可能將失去居住權等權利。

英國國家經濟社會研究院 (NIESR) 稱，無協議退歐讓英國每個人一年付出的代價，要比「軟脫歐」的影響多出 800 英鎊。

摩根大通分析師 Malcolm Barr 稱，考慮到可能造成的破壞，如果有希望達成協議，歐盟或許會提議延長英退談判時間。歐盟清楚無協議退歐將傷害所有的相關方，而且將是一個極其複雜的難題。