歐股盤中─市場關注美中貿易戰 泛歐 Stoxx 600微漲0.04%

美國總統川普週一宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品加稅，美中貿易戰持續升級；今 (18) 日歐股早盤，主要指數走揚。

台北時間週二下午 5 點 58 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.04%，德國 DAX 指數上漲 0.33%，法國 CAC 40 指數上漲 0.27%，英國 FTSE 指數上漲 0.06%。

週二早盤，受美中貿易戰升級消息影響，包括銀行、科技、電信及零售等類股，皆一度走軟，但之後跌幅逐步收斂。

奧地利微電子 (AMS)、意法半導體 (STMicroelectronics)，早盤分別下跌 1.25% 及 0.74%。

線上零售服裝品牌 Zalando 下調 2018 年獲利預期，股價一度重挫 17%，隨後收斂至 12% 左右。

英國線上超市 Ocado 表現則相對亮眼，股價上漲約 1.7%。

川普政府日前宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品 (5745 個關稅項目)，加徵 10% 關稅，自 9 月 24 日起生效，2019 年 1 月 1 日起，稅率調升至 25%。

川普揚言，若中國採取報復措施，美國會另對 2670 億美元中國輸美商品加稅。

美中兩國原有意於本月重啟貿易磋商，但在上述情況下，中國極可能拒絕此事。