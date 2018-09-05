為保脫歐期平穩過渡 英國央行行長願再度留任

為保證英國平穩度過正式脫離歐盟的特殊階段，英國央行行長卡尼願意再度延長任期。

當地時間 9 月 4 日本周二，卡尼在英國議會財政委員會作證時稱：「為了促進順暢的英國脫歐和英國央行的有效過渡，我願意竭盡所能。」

「對於保證政府在英國脫歐方面的一切談判結果、議會決定及儘可能取得成功，我們（央行）發揮了非常重要的支持作用。在這一期間內提供連續性應該有幫助。」

卡尼說，他已經和首相談過未來打算，有關他未來去向的聲明將很快公布，但發布聲明這件事並不能由他本人決定。他表達了支持脫歐過程的個人意願。

卡尼上述表態後，英鎊短線反彈，英鎊兌美元跌幅收窄，北京時間 5 日凌晨一度重上 1.2870，接近抹平日內 0.4% 以上的跌幅，截至發文，跌幅又擴大到 0.1% 以上，重回 1.2860 下方。

若卡尼如願，這將是他又一次延長任期。這和此前的傳聞一致。

BBC 報導稱，近來有傳言，英國政府願意卡尼再留任一段時間，因為要領導央行渡過英國脫歐這個前所未有的階段，財政部希望留出更多時間尋找卡尼的繼任者。

卡尼是加拿大人，從 2008 年起任加拿大央行行長五年多。他是英國央行 300 多年曆史上首位外籍行長。自 2013 年 7 月初起擔任英國央行行長，最初任期只有五年，但於 2016 年末同意將任期延長 12 個月。

卡尼目前的任期截止於 2019 年 6 月，而英國若與歐盟順利達成協議，將於同年 3 月末正式脫歐。

不過，近來英國脫歐的不確定性持續增加，歐盟和英國政府就達成協議有序脫歐的談判至今無果。

本周一，負責脫歐談判的歐盟首席談判代表 Barnier 稱，「強烈反對」英國政府對脫歐後英歐貿易關係提議的關鍵內容。次日，英國首相梅表示，脫歐計劃不會讓步。

本周二的聽證會結束後，英國議會財政委員會主席 Nicky Morgan 說，在這個重要階段，穩定至關重要，政府越快明確越好。

華爾街日報指出，大部分經濟學家認為，一旦英國和歐盟未能達成協議，出現更為混亂的脫歐結局，英國央行將為提振經濟被迫轉向，改升息為降息。但英國央行的官員此前警告，脫歐的一個可能後果是，在沒有刺激通膨回升的情況下壓縮國內生產商品與服務的能力，這意味著利率不可能長期停留低位。

今年 8 月，英國央行會議決定將政策利率上調 25 個基點，為十年來第二次升息。兩次升息都發生在卡尼任內。按照該央行決策者預期，不管卡尼是否留任，未來都將繼續升息。

8 月英國央行貨幣政策委員會表示，若經濟繼續按照 8 月通膨報告中的預測發展，在預測期內持續收緊貨幣政策也將是合適的。未來的任何升息預計都會是漸進且有限的。

彭博經濟學家評論稱，若英國與歐盟成功達成一項協議，英國央行或將在明年 5 月再次升息。