歐股盤中─憂貿易戰升溫 科技股疲軟 泛歐 Stoxx 600下跌0.24%

據傳美國總統川普最快將於今 (17) 日宣布，對價值 2000 億美元中國輸美商品加稅，貿易戰緊張情勢持續升溫；週一歐股早盤，科技股表現疲軟，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 0.24%。

台北時間週一下午 5 點 54 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.24%，德國 DAX 指數下跌 0.46%，法國 CAC 40 指數下跌 0.40%，英國 FTSE 指數下跌 0.44%。

週一早盤，受貿易戰憂慮情緒影響，科技股表現疲軟，下跌約 0.6%；其中，法國科技業者 Sopra Steria Group，股價跌逾 2.5%。

時尚品牌 H&M 獲利優於預期，股價大漲近 10%。

英國博彩公司 GVC Holdings 遭巴克萊下調目標價，股價跌約 2%。

美國已對價值 500 億美元中國輸美商品，加徵關稅，並打算再對 2000 億美元中國進口商品加稅；據悉，川普最快週一就會正式宣布，但加稅幅度可能為 10%，低於先前宣稱的 25%。

根據華爾街日報報導，若上述情況成真，中國擬拒絕美方提議的新一輪貿易磋商

外界預期，在美國期中選舉前，美中貿易磋商，恐難出現實質進展。