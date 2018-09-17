盧比屢創新低引擔憂 經濟成長撐腰 印度宜分批布局

過去印度的高經濟成長率表現，使得印度成為投資人在新興市場中的最愛，但近期盧比屢創歷史新低，也令投資人開始擔憂印度會不會步上土耳其、南非的後塵。隨著 2019 年印度總理大選逼近，印度股市將會面對更多不確定性，鉅亨買基金建議，長線經濟表現不弱，不妨利用定期定額方式長期布局。

印度 8 月日經指數服務業採購經理人指數由上月的 54.2 降至 51.5，降幅 5％；印度主權債券殖利率突破 8%，來到 2014 年以來最高水平；工業生產指數和經濟成長預估值也出現下降。Tressis Gestion 公司首席經濟學家 Daniel Lacalle 甚至認為，新興市場最大隱憂很可能就在印度。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，過去印度的高經濟成長率表現，使得印度成為投資人在新興市場中的最愛，但近期盧比屢創歷史新低，也令投資人開始擔憂印度會不會步上土耳其、南非的後塵。隨著 2019 年印度總理大選逼近，印度股市短線將會面對更多不確定性，但長期而言經濟成長有撐，人口紅利與內需龐大，長線投資可採分批布局。

「鉅亨買基金」分析，2016-17 年印度經濟受到固定投資減少而放緩，但今年看到明顯改善的趨勢，而且 2019、2020 年的預估固定投資都相對樂觀。印度擁有將近全球 18% 的人口數，是世界人口第二大國，也因此擁有非常龐大的內需市場。

相較於其他東南亞國家，印度經濟成長較不倚賴貿易，這點也在今年貿易戰衝擊股市時展現無遺，全球不含美國股市年初以來下跌 1.9%，但印度股市卻上漲了 3.2%。

除此之外，全球半導體的銷售狀況也與印度股市走勢相關 (見上圖)，主要原因是因為印度發展出許多具全球競爭優勢的科技產業，近期全球半導體銷售狀況良好，可為印度股市提供支撐。

張榮仁認為，以基本面來看，目前印度經濟增長的動能依舊不弱，不論是在固定投資還是消費信心方面都有所改善，而這高速增長的消息掩蓋了印度銀行壞帳率居高不下的問題。

但隨著壞帳率來到高點以及央行升息機率升高，投資印度的風險逐漸上升，鉅亨買基金也提醒，一但升息速度影響到經濟成長，就會令債務的議題再次浮現檯面，建議投資人持有印度比重不宜過高，第四季的主要配置仍以全球布局或是美元資產為主，印度則可以定期定額方式長線布局。

