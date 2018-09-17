國巨庫藏股執行率65.9% 共砸24.21億元買回296.5萬股

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (17) 日下午公告，第 13 次庫藏股執行結果，共砸 24.22 億元，買回 296.5 萬股庫藏股，以預定 450 萬股計算，執行率約 65.9%，國巨表示，此次未執行完畢，是顧及公司長期資金規劃並有效運用。

今年 7 月被動元件傳 MLCC 價格鬆動、供需未如上半年緊俏等雜音，國巨股價大幅修正，跌破千元大關，公司也宣布，自 7 月 19 日至 9 月 17 日實施第 13 次庫藏股，預計買回 450 萬股普通股，買回區間 632.8 - 1616.8 元之間，買回股份將轉讓予員工。

今日國巨公告，實際此次買回庫藏股實際期間為 7 月到 8 月 9 日，實際買回 296.5 萬股，共花 24.21 億元，平均每股買回價格 816.41 元，執行率約 65.9%。

國巨今日小跌 0.19%，以 533 元作收，若以執行庫藏股前一日，7 月 18 日收盤價價 860 元計算，執行庫藏股期間，公司股價下逾挫 38%。

國巨 8 月受惠被動元件供需依舊緊俏，單月營收衝高至 106.02 億元，首度突破百億元，也是連 6 月創高，月增 8.1%、年增 278.4%；累計 1-8 月合併營收為 506.83 億元，年增 158.5% 同步續創歷史同期新高。