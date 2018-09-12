被動元件龍頭村田釋出三訊息 「MLCC漲價無法避免」

被動元件供需緊俏，近來業界傳出全球被動元件龍頭廠村田製作所 (Murata) 發信給經銷商，釋出 MLCC(積層陶瓷電容) 價格上漲無法避免、供貨吃緊情況將持續到 2019 年後，提醒客戶要去找尋退出品的其它貨源等三大訊息。

有市場消息指出，村田歐洲區上月發信通知經銷商，表明 MLCC 的價格上漲不可避免，信中表示，雖然公司投入了大量資金並提高了生產力以滿足需求，但最近全球 MLCC 對的需求越來越大，估計供給吃緊情況將持續到 2019 年以後。

此外，村田也指出，為保持生產線的運作，也產生額外的人力以及設備成本，估計這種趨勢將在未來繼續，加上為了在 2020 年後繼續擴大產品範圍並增加產能，需要投入大量資金，也成漲價的原因之一。

而村田約有 2500 個 MLCC 料號，將於 2019 年 3 月停止接單，2020 年 3 月後則不再出貨，公司也於信末再次提醒客戶，應立即去尋找退出品的其它貨源。

目前全球 MLCC 主要大廠除了包括日本村田 Murata、韓國 SEMCO、台灣廠商國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 及日本廠商太陽誘電 (Taiyo Yuden)、KEMET、AVX、TDK 等。