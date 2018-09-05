國巨8月營收106.02 億元 首破百億 連6月創高

被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 今 (5) 日公佈 8 月自結營收，受惠被動元件供需依舊緊俏，單月營收衝高至 106.02 億元，首度突破百億元，也是連續第 6 個月創高，月增 8.1%、年增 278.4%；累計 1-8 月合併營收為 506.83 億元，年增 158.5%，同步續創歷史同期新高。

國巨今年 7 月起合併君耀營收，若不含君耀，8 月營收仍達 103.5 億元，同樣在百億元以上，月增 8%、年增 269.4%；累計國巨 1-8 月不含君耀合併營收為 502 億元，年增 156.1%。

國巨指出，8 月營收成長，除因客戶需求暢旺、新產能陸續開出外，高階產品如高容、高壓、車用工規電容、金屬電流感測電阻、精密電阻等出貨比重也有增加態勢。

國巨表示，由於 5G、汽車電子化、工規及其它新興運用對電阻電容需求仍持續增長，日系廠商維持其退出部份產品的營業方向，加上技術障礙、中國環保法規限制趨嚴、上游材料供貨吃緊、機器設備交期拉長等因素而擴產不易，預期整體市場對被動元件需求仍穩定成長，也將持續針對日系廠商退出的高單價品項進行增產。

雖然國巨多次重申被動元件供需緊俏將延續、價格也依舊高檔，且與客戶簽長約確保長期營運，但股價依舊未見回溫，今日國巨終場下跌 3%，收在 611 元。