【倫元投顧】量縮觀望美中貿易戰

◆盤勢分析

週休二日期間，因傳出最快今晚或明天，美將宣佈對中 2000 億美元商品、可能課 10% 關稅，造成台股今天量縮觀望以下跌 39 點收在 10829 點，成交量為 897 億。

股市有時不怕已知的可能利空，而怕的是不確定因素。所以除非美中貿易戰近期正式休兵，此機率目前來看仍很低，否則與其擔心不知哪天突然宣佈，不如早點公佈課稅內容和生效日期。

故針對今晚或明天，美將宣佈對中 2000 億美元商品課稅的殺盤推演如下：若這兩天仍是狼來了沒宣佈課稅，則短線會再彈上來 10900 上下。若如市場最新預期，宣佈課稅不過關稅從原本 25% 降為 10%，則年線上下打底至生效日前利空出盡。最差情形則是關稅在 10% 以上乃至維持 25%，如此就很有機會直接下去破 10667 點，之後探底打底至生效日前利空出盡。

但不論短線如何變化，在第四季還有一波急漲波上去，漲到明年初。因為有些金融傳產會再震盪走高創新高，至於被動元件、矽晶圓、MOSFET，以及工具機、蘋概、車電、光學… 等許多電子股，則會輪流做一波剩跌深的一波報復性反彈上去。

王信傑 分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任