【復牌】合和公路基建(00737-HK)恢復最低公眾持股量

合和公路基建(00737-HK)公佈，該公司已獲要約人通知，於2018年8月17日，要約人已完成向CMF Fund配售其 2.91億股股份，而聯交所認為配售事項連同認沽期權，併不是恢復該公司最低公眾持股量的認可措施。

為解決聯交所之關註事宜，控股股東集團與CMF Fund之受託人訂立該等補充協議，據此，原協議獲修改以取消關於認沽期權及潛在收購事項之安排。該等補充協議亦訂明，CMF Fund可於配售事項完成日期屆滿五週年前三個月期間内向控股股東集團發出一次性通知，表明CMF Fund擬將所有或部分配售股份於五週年日期屆滿之日或後六個月内於場内及/或場外向獨立第三方出售，倘CMF Fund所收取之代價總額少於CMF Fund及其投資者就出售股份之總投資成本，控股股東集團將以現金向CMF Fund支付差額。

公司獲聯交所通知，於完成該等補充協議後，公司將能夠符合最低公眾持股量規定。由於訂立該等補充協議令上述原協議的修訂生效，該公司已符合上市規則的最低公眾持股量規定。

該股自2018年5月3日停牌，該公司已向聯交所申請自2018年9月18日上午9時正起恢複股份於聯交所買賣。

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