特斯拉才走出生產地獄 又陷交付地獄

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克週日 (16 日) 表示，特斯拉目前的問題已經從生產延遲問題轉移到「交付延遲的地獄」，有顧客開始抱怨交付延遲的問題，不過馬斯克表示，交付問題較生產問題更容易解決。

一名顧客在推特上抱怨，有數十輛特斯拉汽車在鹽湖城聯合太平洋鐵路公司等待物流與交付，並且自己車輛的交付時間被通知一再延期，目前已經是無限期延遲。

對此，執行長馬斯克在推特上回應表示：「對不起，我們已經從生產地獄變成了交付物流地獄，但這個問題更容易處理。我們正在積極處理並取得進展，相信應該很快就能解決。」。

執行長馬斯克在推特上回應交付問題 (圖: Reuters)

過去，馬斯克就曾在推特上表示過特斯拉的客戶可能會面臨更長的等待與回應時間，因為北美的車輛的交付量超越預期且大幅增加，如今更是直接表明由於交付物流問題，客戶可能需要更長的時間才能拿到新車。

過去，特斯拉實現生產目標的能力影響了股價的攀升，該公司一直積極在改進生產問題，以達到所設定的 Model 3 生產車輛目標。

特斯拉在今年 8 月份時表示，預計將在第三季共生產多達 55000 輛 Model 3。在截至 6 月的三個月中，特斯拉共生產了 53339 輛汽車並向顧客交付了 40740 輛汽車。

為加速生產與交貨，馬斯克上週就表示，該公司將取消電動車的一些顏色選擇，以簡化生產。

近日，特斯拉執行長馬斯克在深夜訪談中被看見吸食大麻，同時面臨多位特斯拉高館請辭，造成當日收盤股價重挫 6.3%，馬斯克的管理風格讓市場感到憂心忡忡。