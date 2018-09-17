明星中概股走勢分化：趣頭條一度漲超20% 蔚來汽車、拼多多下挫

中概三大妖股再度來勢洶湧，不過走勢有所分化。

美股盤前，趣頭條走勢震盪，一度漲超 20%，市值一度達 55 億美元，目前漲幅收窄至 12.7%。

不過，趣頭條的大漲行情並未延續到近日備受關注的另兩隻中概股：蔚來汽車和拼多多。

美股盤前，蔚來汽車跌超 5%，現跌幅收窄至 1.2%。

美股盤前，拼多多跌超 4%。

上周，這三隻中概股的集體暴漲讓市場驚詫不已。

上周四，蔚來汽車盤中一度漲超 90%，接近 13 美元，市值最高突破 130 億美元；最終收漲 75%，收報 11.60 美元，較 IPO 發行價上漲 85%，較昨日最低點上漲超 116%，在中概股中漲幅居首。

同日，在高盛給予其買入評級和華爾街最高目標價後，拼多多單日大漲 30%，盤中首次突破 30 美元關口，為上市以來首次，市值最高約 330 億美元。從 9 月 10 日至 13 日，拼多多累計漲幅逾 50%，市值已超過 360 和網易，位列中國網路科技企業第六；與京東市值差距縮小至 70 億美元，體量更是相當於大約兩個新浪微博、近 11 個搜狗。

更「恐怖」的事情發生在趣頭條身上。上周五，趣頭條上市首日大漲 128%，盤中五次觸及熔斷，最高漲幅超 190%，市值最高超過 58 億美元。根據彭博數據，打敗了 Zscaler，收創今年美股 IPO 規模超過 500 萬美元股票的最大首日漲幅。

回想年初，愛奇藝、虎牙、嗶哩嗶哩三家影音公司勢如破竹，單月翻倍，兩個月漲幅超 150%，令全市場震驚。不過，在後續 3 個月的時間內，在網路流量紅利接近尾聲的情況下，這些中概股們紛紛面臨腰斬。

再看過去兩年，微博和陌陌也曾被稱為中概妖股。不過，這兩家二線網路巨頭，通過實在的業績增長和營運，把股價和基本面的價值成功結合，最終保住了勝利果實。

華爾街見聞會員專屬文章《中概妖股的另一個江湖》中表示，中概股得以如此高漲，除了主力的私募基金以外，分析師群體是「炒」中概股的重要力量。由於國內政策監管的原因，數以千計的分析師群體並無法直接將研究能力變現。但是中概股不同，它屬於離岸市場，同時又具備在國內的經營實體，分析師研究行業和公司的便利性及優勢遠勝海外投資機構。同時，分析師又具備大量的買方客戶群體，非常方便地在大量人群之間傳播觀念和觀點，並且影響部分中概股的定價。

不過，對於這些明星中概股的未來走向，上述文章表示，蔚來和拼多多不會是中概最後的妖股，它們甚至連妖股的幅度都會是排名後列的——因為京東和特斯拉的存在，對於它們的市值和估值存在一定的牽引，並且做空機制的存在也會讓多頭有所忌憚。

如果拼多多的訂單數據和 GMV 增速快速下滑；如果蔚來的產量和訂單遲遲不見放量，最終中概股的命運依然是從哪裡來回哪裡去。