中秋採購入高峰 網家中秋商品業績年增兩倍

中秋連假進入倒數計時，網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物發現，近一週站上迎來中秋送禮、烤肉的採購最高峰，包含月餅、鳳梨酥、蛋黃酥、文旦、烤肉架及電烤盤等都成了消費者的熱搜標的，整體買氣相較 8 月下旬倍增，其中，月餅銷量暴增 5 倍、烤肉用品銷量激增 3 倍，統計近兩週中秋相關商品的業績對照較去年同期更顯著成長 1-2 倍，節慶檔期的食品業績逐年皆以雙位數年增率在增長。PChome24h 購物指出，今年中秋食品禮盒的採購需求約從 8 月下旬開始湧現，進入 9 月後，買氣更是明顯爆發，分析今年中秋月餅的市場趨勢，仍是以老字號名店月餅為採購指標，此外，受惠於引進眾多新品牌，也讓今年中秋月餅的整體業績較去年翻倍成長。



而隨著中秋節的腳步越來越近，除了食品禮盒的買氣攀升，烤肉也是中秋節的應景重頭戲，PChome24h 購物表示，今年中秋節適逢三天連假，不少民眾都安排了出遊烤肉的行程，帶動烤肉用品的銷量明顯飆升，分析銷售排行榜發現，當中是以木炭型的烤肉架 / 爐最為熱銷，約佔整體的 6 成以上，其次則為瓦斯型的烤肉爐，或是卡式瓦斯爐搭配烤肉盤，其中，烤肉架 / 爐的熱銷價格帶約落在 800 元至 2,000 元之間。