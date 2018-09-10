電商二大平台8月淡季不淡 網家營收創次高

大型電商業者網家 (8044-TW) 和富邦媒 (8454-TW) 今 (10) 日公布 8 月業績，均繳出淡季不淡的好成績，富邦媒 8 月合併營收連 2 增，來到 33.89 億元，月增 5.65%，年增 21.35%；網家 28.26 億元，月增 5.48%、年增 10.17%，更創單月次高紀錄。

網家說明，8 月網購業績受惠中元節、父親節、七夕情人節、開學季和中秋節等重要檔期帶動，食品、家用品等快速消費品以及 3C、筆電、通訊各館業績增長速度超乎預期，尤其深耕與品牌策略合作，成功優化產品組合，也有效提升平台競爭力。

網家近來陸續攜手小米、APPLE、SAMSUNG、SONY、ASUS、HP 和 Lenovo 等知名品牌推出 3C 品牌日，還有經常性新品首賣，並拿下眾多獨家線上銷售權，顯然有助推升 3C 買氣。

富邦媒則說明， 8 月 momo 網路購物延續高成長動能，年增近 28%，以行動購物的消費力最為突出，佔網路購物業績近 60%。

富邦媒 8 月銷售動能來自中元帶動食品買氣，以及輪番推出的「P&G 超級品牌日」、「SAMSUNG 超級品牌日」，紛紛創下品牌單日最佳營收表現；而開學季報到，除了開學用品採買需求外，休閒類商品和票券買氣也明顯成長。

展望後市，隨著 9 月中秋節慶贈禮商機發酵，且各大百貨零售周年慶陸續開跑，電商業認為營運可續持審慎樂觀看法。