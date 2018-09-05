開學旺季3C買氣爆增 網家、富邦媒Q3淡季業績進補

開學旺季 3C 商品熱銷，有助進一步拉抬兩大電商平台網家 (8044-TW) 和富邦媒 (8454-TW) 第 3 季淡季業績，網家表示，第 3 季 3C 品牌較去年同期翻倍成長，電競螢幕銷售年增更達 10 倍，而富邦媒正積極推 3C 開學季促銷，在品牌力的加持下，樂觀預期銷售將較去年同期大增 60%。

儘管網家最重要的銷售版圖 3C 持續面臨富邦媒搶食版圖，不過，網家透過不斷導入新品，穩住了業績成長態勢，第 3 季以來包括 3C、筆電、周邊、通訊、數位品類業績翻倍成長，其中，智慧型手機更是在小米、SAMSUNG 和 ASUS 等旗艦新機潮的拉抬下見年增 1.6 倍的高買氣。

隨著開學季採購需求帶動，網家指出，電競、電玩遊戲和筆記型電腦的業績開始轉強，不僅筆記型電腦倍數成長，電競螢幕更買氣飆增，業績年增逾 10 倍。

富邦媒則表示，近來開學採買需求大增，因此，9 月積極推 3C 開學季活動，並精選 acer、ASUS、hp 和 lenovo 陸續推品牌周活動，樂觀預期在開學旺季加上品牌力的加持下，銷售將較去年同期成長 60%。

momo 購物網進一步說明，筆電是開學季學生族群採買的重點項目，8 月已熱銷數千台，9 月買氣也持續熱絡，從市場銷售成績觀察，萬元初頭的入門筆電和 2 萬元以上的中階筆電最夯。

展望後市，網家強調，PChome24h 購物將積極開展完整且多元的電競產品系列，例如 PChome24h 購物甫獲得 NVIDIA GeForce RTX 顯示卡線上預購權，多個品項上架後即被秒殺售罄外，日前也搶下 SAMSUNG 32 型量子點 4K UHD 螢幕 U32H850UME、LG 電競液晶顯示器 29WK600-W 21:9 UltraWid 的電商獨家銷售權，全力搶攻買氣強大的電競市場。