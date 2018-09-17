鴻海旗下鵬鼎明將登A股 FII率先破底 掛牌行情添不確定性

鴻海 (2317-TW) 集團旗下臻鼎 - KY(4958-TW)的子公司鵬鼎，明 (18) 日將於深交所正式掛牌，但鴻家軍中率先登上 A 股的工業富聯 (FII) 今 (17) 日股價卻再度破底，高點回落以來市值已蒸發約人民幣 2380 億元(約新台幣 1.07 兆元)，離破發僅剩 5% 的差距；在 FII 表現不佳影響下，鵬鼎掛牌後股價走向，引起市場高度關注。

FII 今日開盤後股價走弱，盤中最低來到人民幣 14.16 元，終場收人民幣 14.17 元，跌幅近 3%，距離 13.77 元的發行價，只有不到 5% 的空間，破發僅一步之遙。

縱觀 FII 的股價表現，6 月 8 日上市後，僅僅拉出 3 根漲停板，6 月 13 日達到人民幣 26.36 元的高點後，股價便一路下修，以今日收盤價計算，修正跌逾 45％，市值更是蒸發約人民幣 2380 億元（約新台幣 1.07 兆元）。

而泛鴻海集團中的鵬鼎，明日將以每股人民幣 16.07 元的發行價格，於深圳證券交易所掛牌上市，是繼 FII 後，泛鴻海集團中第 2 家赴陸掛牌的公司。

雖然外界預估，鵬鼎可望拉出 8 根漲停板，但 FII 股價表現未如預期，鵬鼎後續走向，勢必引起市場高度關注。

鵬鼎主要從事印刷電路板設計、研發、製造與銷售業務，製造基地分布於深圳、秦皇島、淮安及營口，目前母公司臻鼎約持有鵬鼎 80.91% 股權，鴻海集團則持有臻鼎約 37% 股權。

鵬鼎在深圳證券交易所上市後，股本將由目前約人民幣 20.8 億元，增至人民幣 23.1 億元，屆時臻鼎持股比重，也將由 80.91% 降至 72.8%。