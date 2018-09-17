今展科9月旺季出貨動能延續 Q3營收將迎高峰

電感廠今展科 (6432-TW)9 月在下游客戶因應十一長假積極備貨之下，單月營收可望延續 8 月創歷史次高動能，推升第三季營收迎來高峰，第四季則因工作天數減少以及客戶年底盤點庫存，估營運表現將較第三季回檔。

今展科指出，下半年為傳統電子需求旺季，加上近年電視畫質普遍採用 4K HD，對電感需求大增，且中國大陸客戶因應十一長假，提前拉貨備庫存，帶動 8-9 月將為出貨高峰，也將推升第三季營收表現。

此外，由於電感產品少量多樣化的特性，毛利率也相對較為穩健，法人指出，依今展科目前產品組合來看，下半年毛利率表現可望持穩上半年 26-27%，第三季獲利可望隨營收同步升溫。

不過進入第四季後，因工作天數減少，加上客戶盤點庫存，以往營運均較第三季回檔，不過今展科指出，今年電子需求暢旺，今年第四季可望淡季不淡，匯率穩定下也將有助營運表現。

目前今展科產品營收比重，繞線式電感約 35-40%、Molding 佔 10-20%，代理的保護元件約 2-3 成；其中電感主要應用於電視、平板等面板應用上，主要客戶有陸廠京東方、華興光電等。

今展科 8 月營收 9460 萬元，創下歷史次高，月、年增率都來到 26%；累計 1-8 月營收 6.36 億元，年增 16.76%；今展科上半年在本業持穩成長以及業外好轉下，上半年每股純益 1.27 元，優於去年同期 0.3 元。